Il Liceo Nostro aderisce alla notte nazionale dei Licei

Il 15 gennaio 2016 dalle 18:00 alle 24:00, la cittadinanza è invitata alla Notte Nazionale del Liceo Classico che si svolgerà nella sede di via Marconi in contemporanea in tutta Italia nei 235 licei classici che hanno aderito.

L’evento che ha ottenuto il patrocinio della Presidenza della Repubblica,del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca ,e della Repubblica Ellenica- Grecia in Italia è giunto alla seconda edizione e ha come scuola capofila il liceo classico Gulli e Pennini di Acireale.

Con il patrocinio del Comune di Villa San Giovanni e dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, anche il Liceo “L. Nostro” ha aderito all’iniziativa e il 15 gennaio aprirà le sue porte a tutta la cittadinanza per offrire l’opportunità di conoscere la cultura classica e promuovere i suoi valori, perché essa sia veramente un riferimento imprescindibile per la formazione del pensiero critico dei giovani che intendono capire il passato, interpretare il presente e progettare il futuro con consapevolezza.

Le attività curate dagli studenti

Coordinate dalla Dirigente Maristella Spezzano, sono state curate dagli studenti guidati dai docenti numerose attività: lettura di passi di opere antiche, performance, drammatizzazioni, danze, mostre fotografiche, proiezioni di video su vari aspetti del mondo classico.

Alle conferenze di illustri relatori, l’archeologa Gabriella Bonsignore e il preside Franco Trecroci, seguirà la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del Concorso “Premio Letterario Giovani” rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio e agli alunni dell’Istituto “Nostro – Repaci”.

Il ritorno di Ulisse in scena

Gli studenti rappresenteranno “Il ritorno di Ulisse” con la regia del cantastorie Giuseppe Mandica e presenteranno i lavori prodotti.Sarà una “Festa “ della Cultura classica e in tarda serata, dopo il convivium con degustazioni, a chiusura della manifestazione sarà letto in greco e in italiano il celebre notturno dell’VIII canto dell’Iliade di Omero.

Elena Scopelliti Docente di latino e greco Liceo “L.Nostro”

Programma

CORTILE DEL LICEO

Ore 18.00 Performance studenti con “La compagnia del drago” e “Isadora Dance”

AULA MAGNA “GIOVANNI TRECROCI”

Ore 18.30 Saluti istituzionali DS prof.ssa Maristella Spezzano, Sindaco dott. Antonio Messina, Assessore P.I. dott.ssa Angelina Attinà

Ore 19.00 dott.ssa Gabriella Bonsignore “L’Archeologia dell’Area dello Stretto di Messina”

Ore 20.00 prof. Franco Trecroci “I Lirici ”

Ore 20.30 Cerimonia di consegna del “Premio Letterario Giovani”

Ore 21.00 “Il ritorno di Ulisse” regia di Giuseppe Mandica

AULE PRIMO PIANO

Ore 22.00 Convivium con degustazioni

Ore 22.30 Apertura Stand a cura degli studenti: Giochi culturali, Video, Letture, Musica

Ore 23.30 Conclusione della serata