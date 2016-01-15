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All’E’ Hotel la presentazione di Veritas News24

Con Rhegium Julii e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia si presenta il quotidiano online, insieme al volume di Alessandro Papini

15 Gennaio 2016 - 18:05 | di Vincenzo Comi

Quotidiano e tablet per la presentazione di Veritas News24 a Reggio Calabria

Studio shot of newspaper and tablet PC --- Image by © Tetra Images/Corbis

Domani, sabato 16 gennaio 2016, alle ore 18.00, presso l’E’ Hotel a Reggio Calabria si terrà, in collaborazione con Rhegium Julii e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, la presentazione del quotidiano online Veritas news24.

Nel corso della serata sarà presentato il volume di Alessandro Papini “Post-Comunicazione. Istituzioni, società e immagine pubblica nell’età delle reti”, Guerini Editore.

Interverranno all’evento Enzo Tromba, Direttore di Veritas news24; Alessandro Papini, Docente di Comunicazione Istituzionale e nuovi media all’Università IULM; Mario Musolino di Rhegium Julii; Giovanni Postorino della Fondazione Spadolini Nuova Antologia; Mario Caligiuri, Docente Pedagogia della Comunicazione all’Università della Calabria.

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