All’E’ Hotel la presentazione di Veritas News24
Con Rhegium Julii e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia si presenta il quotidiano online, insieme al volume di Alessandro Papini
15 Gennaio 2016 - 18:05 | di Vincenzo Comi
Studio shot of newspaper and tablet PC --- Image by © Tetra Images/Corbis
Domani, sabato 16 gennaio 2016, alle ore 18.00, presso l’E’ Hotel a Reggio Calabria si terrà, in collaborazione con Rhegium Julii e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, la presentazione del quotidiano online Veritas news24.
Nel corso della serata sarà presentato il volume di Alessandro Papini “Post-Comunicazione. Istituzioni, società e immagine pubblica nell’età delle reti”, Guerini Editore.
Interverranno all’evento Enzo Tromba, Direttore di Veritas news24; Alessandro Papini, Docente di Comunicazione Istituzionale e nuovi media all’Università IULM; Mario Musolino di Rhegium Julii; Giovanni Postorino della Fondazione Spadolini Nuova Antologia; Mario Caligiuri, Docente Pedagogia della Comunicazione all’Università della Calabria.
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