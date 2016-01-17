Il leader degli Aerosmith Steve Tyler sogna un concerto in Calabria

Steve Tyler, il leader degli Aerosmith, ha un sogno nel cassetto: tenere un concerto nella sua terra d’origine, la Calabria. La star americana, al secolo Steve Victor Tallarico, è nata a New York, ma la sua famiglia è originaria di Cotronei, località dove si è recato a sorpresa nel 2013.

Il leader del gruppo degli Aerosmith, ha confessato il desiderio di tornare in Calabria in occasione dello shooting del nuovo singolo da solista che pubblicherà a breve in tutto il mondo il 25 gennaio e dal titolo “Red White and You”.

“La Calabria – ha detto in un’intervista al mensile Esquire – è bellissima, piena di gente generosa disponibile, calda. Per non parlare della cucina e delle specialità locali: finalmente ho capito perché ho una bocca cosi grande. Quando sono andato al paese di mio nonno, ho capito come i conterranei di mio nonno Giovanni e di mio padre Vittorio sono persone straordinarie come loro. Spero di tornarci presto, magari per un grande concerto in questa meravigliosa regione.”