Golem Volley Palmi, servirà tutto l’apporto del pubblico di casa

Lavora sodo la Golem Volley Palmi di coach Giorgio Draganov reduce dall’entusiasmante vittoria per tre set a zero in quel di Chieri. La squadra del presidente Massimo Salvago e del direttore sportivo Piero Cannatà è stata autrice di una prestazione maiuscola in terra piemontese raccogliendo il massimo della posta in palio e rilanciandosi in classifica.

La vittoria in trasferta a Chieri

Le ragazze della Golem, guidate da una Ramona Aricò in stato di grazia, hanno saputo superare le difficoltà che il match presentava: dalla sfida in trasferta alla quinta in graduatoria distante ben 8 punti dalla Golem, ad un roster ristretto dalle assenze della capitana Ilaria Speranza per indisponibilità fisica, dai problemi alla schiena di Simona La Rosa nel riscaldamento pre-partita, dalla recente partenza di Francesca Moretti, fino all’utilizzo a mezzo servizio della peruviana Carla Cotito Rueda perché appena rientrata dal torneo di qualificazione pre-olimpico.

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Eppure la Golem è stata pressoché perfetta nei tre parziali, trascinata da una super Aricò, con la Rueda che pian piano ha preso le misure mettendo a terra palloni importanti, con la Tomaselli, partita nel sestetto titolare autrice di una grande prova, una ottima Petkova a muro che ha portato a casa punti pesanti, passando per la perfetta regia della Moncada alle giocate in difensive in ricezione della Barbagallo e alla impeccabile prestazione del libero titolare, Quiligotti, fino alla Guidi che a muro è riuscita a toccare una quantità infinita di palloni. Dietro c’è la perfetta gestione del gruppo del coach Draganov che ha saputo donare il giusto entusiasmo al gruppo portandolo a centrare, nel segno della tanto ricercata continuità, la terza vittoria di fila dopo i successi contro la Clendy Aversa e la Delta Informatica Trentino (anche questa in trasferta).

Il prossimo impegno casalingo

Archiviato l’importante successo contro la Fenera Chieri di domenica scorsa, le ragazze della Golem Palmi sono tornate a lavorare duramente alla palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi per preparare al meglio la prossima sfida, la prima del girone di ritorno, che vedrà impegnata a Palmi la Saguella Team Monza, squadra molto ostica e tra le favorite della vittoria finale, attualmente attestata al terzo posto in classifica.

Servirà tutto l’apporto del pubblico di casa (così come avvenuto a Chieri dove sono stati numerosi i sostenitori calabresi presenti in tribuna ad incitare le ragazze della Golem) per continuare con la scia di successi che ha donato nuovo slancio al campionato della Golem Volley Palmi.