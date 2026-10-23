Reggina-Domenico Girasole: la questione non è ancora chiusa

Con la Reggina costretta a fermarsi per il rinvio della sfida contro il Castrumfavara, l’attenzione si concentra soprattutto sulle vicende di mercato. A tenere banco nelle ultime ore è il caso Domenico Girasole, una situazione che sembrava destinata a risolversi rapidamente e che invece, almeno per il momento, rimane bloccata. Partiamo da un dato certo: il difensore centrale ha chiesto alla società amaranto di essere liberato. Una richiesta maturata dopo lo scarso utilizzo in questa prima parte di stagione e soprattutto alla luce di due opportunità arrivate dalla Serie C.

Tra le due società interessate, quella che sta mostrando maggiore insistenza è il Campobasso, dove opera come direttore generale Giuseppe Praticò, dirigente che conosce molto bene Girasole avendolo avuto per tre stagioni alla Reggina.

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Una possibilità concreta per il calciatore, desideroso di tornare a giocare con maggiore continuità e di misurarsi in una categoria superiore. Tuttavia, quello che inizialmente sembrava un trasferimento definibile in tempi brevi ha incontrato un ostacolo importante: la Reggina non ha intenzione di privarsi così facilmente del difensore. Oltre alla questione legata alle qualità tecniche e all’affidabilità del giocatore, c’è anche un problema prettamente numerico nel reparto difensivo che oggi conta sette difensori, quattro Under (di cui due praticamente mai utilizzati) e tre Over, che rischierebbe di diventare ancora più vulnerabile con la partenza di Girasole.

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A complicare ulteriormente la situazione è arrivato anche il problema muscolare accusato da Baldan durante la partita contro la Nissa. Proprio quell’infortunio aveva consentito a Domenico Girasole di tornare protagonista, entrando in campo e rispondendo con una prestazione di livello. Una prova che aveva confermato quanto il centrale possa ancora essere utile alla causa amaranto, soprattutto in un campionato lungo e impegnativo, nel quale infortuni e squalifiche possono incidere sulle scelte dell’allenatore.

La società, dunque, si trova davanti a una situazione delicata: da una parte la volontà del calciatore di cambiare aria, dall’altra la necessità di non indebolire ulteriormente un reparto che avrebbe semmai bisogno di essere rinforzato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro. La sosta forzata, determinata dal rinvio della trasferta contro il Favara, potrebbe offrire il tempo necessario per valutare ogni soluzione.