Successo per la Degustazione Gourmet a Villa Chiringuito

Il Presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa assieme a Sindaco e vicesindaco di Villa San Giovanni, rispettivamente Antonio Messina e Giovanni Siclari, hanno tenuto a battesimo, nella splendida cornice di Villa Chiringuito, la Degustazione Gourmet “Fusion Calabria Made“, in pratica l’eccellenza dei prodotti che il mondo offre e l’unicità delle materie prime calabresi.

Il giro del mondo gastronomico dello chef Battaglia

Lo chef Antonio Battaglia ha guidato i presenti in un vero e proprio “giro del mondo gastronomico in 80 minuti” descrivendo nei dettagli con grande passione e professionalità i piatti serviti. L’iniziativa, fortemente voluta dalla proprietà della struttura, in particolare da Gaetano e Giovanni Bevacqua, segna un modo nuovo per valorizzare i prodotti del territorio sposando soprattutto i temi della cultura della cucina e dell’innovazione.

Protagonisti indiscussi della serata, così come annunciato, sono stati l’olio extravergine di oliva di San Procopio, l’origano di San Roberto, il tonno stagionato, il gambero di Mazara, così come la liquirizia di Rossano ed i pistilli di zafferano di Motta San Giovanni. Ed ancora i conchiglioni di Kamut, il cacio cavallo di Ciminà, il pepe verde del Borneo vanigliato, il maialino nero di Calabria ed il sorbetto al Mantonico di Bianco. Il tutto all’interno di un menù speciale e degustazione di vini calabresi prestigiosi.

La presentazione e l’attestato a Bevacqua

La serata, presentata dal giornalista Massimo Calabrò, tra l’altro già direttore responsabile di “Calabria Rurale” (periodico edito dalla Regione Calabria ed in uscita con il Sole 24 Ore) ha avuto inizio con i saluti dei rappresentanti istituzionali: il Presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa, il Sindaco di Villa San Giovanni Antonio Messina ed il vicesindaco Giovanni Siclari, delegato anche al turismo, tutti concordi nell’evidenziare che la crescita del territorio deve necessariamente passare per la valorizzazione dei prodotti calabresi. A Gaetano Bevacqua l’amministrazione comunale di Villa San Giovanni e la Provincia di Reggio hanno consegnato una pergamena, un attestato di eccellenza, per quanto fatto sino ad oggi per la crescita del territorio.