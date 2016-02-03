A Villa Chiringuito la Degustazione Gourmet ‘Fusion Calabria Made’

Eccellenza dei prodotti che il mondo offre ed unicità delle materie prime calabresi. È questo il motivo dominante della Degustazione Gourmet “Fusion Calabria Made” che si terrà alla Villa Chiringuito (Cannitello – Villa San Giovanni) giovedì 4 febbraio, a partire delle ore 21. Un modo per valorizzare ulteriormente i prodotti del nostro territorio. Sarà lo Chef Antonio Battaglia, in linea con la sua visione di cucina Fusion, a guidare i presenti in “un giro del mondo gastronomico in 80 minuti“. Rappresentanti istituzionali terranno a battesimo questa nuova iniziativa di Villa Chiringuito che rappresenta un modo originale per conoscere sempre meglio i prodotti soprattutto calabresi. Protagonisti indiscussi della serata saranno l’olio extravergine di oliva di San Procopio, l’origano di San Roberto, il tonno stagionato, il gambero di Mazara, così come la liquirizia di Rossano ed i pistilli di zafferano di Motta San Giovanni. Ed ancora conchiglioni di Kamut, il cacio cavallo di Ciminà, il pepe verde del Borneo vanigliato. Ulteriori protagonisti il maialino nero di Calabria ed il sorbetto al Mantonico di Bianco. Il tutto all’interno di un menù assai particolare che prevede degustazione di vini calabresi.