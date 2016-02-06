La Golem Palmi all’assalto della Beng Rovigo

Si prepara alla delicata sfida di domenica la Golem Software Palmi reduce dalla sconfitta per 3 set a 2 rimediata sette giorni fa contro la Lilliput Settimo Torinese. Davanti al pubblico di casa della palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi le ragazze guidata da coach Giorgio Draganov scenderanno sul taraflex con il chiaro intento di cogliere tutta la posta in palio. E saranno punti pesanti quelli in ballo nella sfida tra le padrone di casa e la Beng Rovigo di coach Simone che nella partita casalinga del turno scorso ha battuto al quinto set l’Omia Cisterna. La classifica sorride alle calabresi che precedono Rovigo di 5 lunghezze: 17 i punti della Golem contro i 12 della Beng. Un dato che sottolinea più di ogni altro l’importanza della sfida tra due compagini che cercheranno di smuovere in positivo la posizione in graduatoria.

Le novità in casa Golem: Moretti e Ampudia

La Golem Palmi si presenta all’incontro forte del ritorno della schiacciatrice Francesca Moretti e del nuovo acquisto Paola Ampudia, la nazionale colombiana, da una decina di giorni approdata a Palmi, pronta a dare il suo contributo alla causa della Golem. La Ampudia scalpita nella speranza di poter trovare spazio già contro la Beng Rovigo e contribuire alla conquista della vittoria.

Dopo un periodo contrassegnato da diverse assenze, coach Draganov dovrebbe finalmente poter contare su tutto il roster a sua disposizione per scardinare la resistenza della Beng Rovigo, puntando sulle solite Ramona Aricò e Carla Rueda Cotito, pronte ad infiammare con le loro giocate il pubblico della provinciale di Palmi. La Golem scenderà in campo anche con l’intento di riscattare il risultato dell’andata (3-0 in favore delle ospiti), per farlo servirà l’apporto del caloroso pubblico di Palmi chiamato a fare la propria parte trascinando le ragazze verso una importantissima.

Gli arbitri dell’incontro

Ad arbitrare l’incontro tra Golem Software Palmi e Beng Rovigo in programma alle ore 18 alla palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi sono stati designati gli arbitri Pecoraro Sergio e Palumbo Christian.