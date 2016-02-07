Il Governatore del Rotary International in visita a Tropea

Martedì 9 febbraio alle ore 12 il Governatore del Distretto 2100 del Rotary International , Giorgio Botta, sarà in visita ufficiale al Rotary Club di Tropea.

In mattinata, alle ore 12, il Governatore, accompagnato dal Presidente del Club Eugenio Micali, sarà accolto a Palazzo Sant’Anna dal sindaco Giuseppe Rodolico, già socio del Rotary e dai Presidenti della Consulta Ottavio Scrugli e dal Presidente dell’Associazione degli Albergatori di Tropea Danielle Galeaux .

Le parole del presidente del Club Micali

“La gradita visita del Governatore Giorgio Botta – ha detto, tra l’altro, il Presidente Eugenio Micali – che sarà accolto da Giuseppe Rodolico mira a consolidare ed intensificare il già fervido rapporto esistente tra Rotary e Amministrazione comunale, da tempo impegnati in un complessivo progetto di condivisione sui tanti problemi che affliggono lo stesso territorio tropeano.

Nelle nostre iniziative la partecipazione e presenza del Comune sono servite anche a qualificare l’obiettivo degli eventi ideati e organizzati per conferire sempre maggiore impulso alla qualità della vita di un hinterland che ha recitato sempre con dignità ed impegno il suo ruolo e la sua funzione di momento di ascolto, interpretazione e realizzazione dei bisogni quotidiani.

Il prestigio e l’esperienza del Rotary- ha, poi, concluso Eugenio Micali – sono stati sempre messi a disposizione delle forze attive ed emergenti di Tropea e dintorni per cui il coinvolgimento del Governatore Giorgio Botta offrirà una ulteriore possibilità di proseguire il confronto sulle idee già messe in piedi e su altri motivi di collaborazione.

“

Il programma della giornata

L’incontro del Governatore con il Club avverrà a partire dalle ore 17,30 all’hotel Tropis.

Previsto un primo contatto con Presidente e Segretario, poi con i giovani del Rotaract, quindi con direttivo e presidenti di commissione ed infine con i soci tutti.

Alle 20,30 è invece in programma la conviviale.