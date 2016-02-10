Gara di C silver Val gallico – Vis R.C.: modalità di ingresso

L’A.s.d. Val Gallico comunica che in occasione della gara interna del campionato di C silver Val gallico – Vis R.C. in calendario domenica 14 febbraio ore 18:00 presso il Palalumaka, vista l’esigua capienza dell’impianto stesso, l’ingresso al pubblico sarà consentito esclusivamente dietro presentazione di un tagliando di ingresso completamente gratuito.

I suddetti tagliandi verranno distribuiti nelle giornate di giovedì e sabato dalle ore 18 alle ore 20 presso gli uffici del palalumaka. Il giorno della partita l’ingresso sarà garantito alle persone munite di tagliando preventivamente ritirato, esclusivamente entro le 17.30 affinché sia garantito un regolare afflusso.

Il parcheggio interno all’impianto sarà destinato esclusivamente agli automezzi delle due squadre, degli arbitri, dei giornalisti e dei disabili. Pertanto si invitano gli spettatori a parcheggiare il proprio automezzo nelle strade adiacenti l’impianto tenendo in considerazione le ormai note difficoltà alle vie d’accesso.

I giornalisti che vorranno essere presenti all’incontro dovranno fare richiesta all’indirizzo mail asdvalgallico@libero.it comunicando numero di tessera personale e l’organo di stampa rappresentato.