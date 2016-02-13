Golem Palmi: a Caserta per dare continuità

«A Caserta per dare continuità ai risultati positivi raccolti sino ad oggi». E’ chiaro il messaggio lanciato in casa Golem Software Palmi in vista della delicata sfida di domenica 14 febbraio contro le padroni di casa della Kioto Caserta. In palio non ci sono solo punti pesanti per smuovere la classifica ma anche la possibilità, per la squadra calabrese guidata dal presidente Massimo Salvago, di sorpassare in classifica le campane in caso di conquista della posta piena. La squadra campana (attestata a 22 punti), infatti, precede la Golem Palmi (20 punti al momento) di sole due lunghezze e le ospiti non vogliono farsi sfuggire l’occasione di scalare la classifica e compiere il sorpasso. Non sarà una missione semplice perchè davanti la Golem si troverà una delle migliori schiacciatrici del campionato di serie A2, Sonja Percan, che già all’andata si mise in mostra dinanzi al pubblico della palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi con ottime giocate. Inoltre, anche Caserta attraversa un buon momento dal punto di vista della forma e dei risultati e farà di tutto per tenere a debita distanza le calabresi.

L’orario della gara cambia su disposizione della Questura

La partita, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno, si giocherà alle ore 19 e non più alle 18 come inizialmente previsto, su disposizione della Questura di Caserta.

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Forte della vittoria di domenica scorsa contro la Beng Rovigo per 3 set a 1, la squadra di coach Giorgio Draganov punta a dare continuità ai risultati per garantirsi una posizione più tranquilla in classifica. Come al solito la squadra calabrese si affiderà alla verve di Ramona Aricò autrice di 28 punti nel precedente incontro contro Rovigo e, come ormai ha abituato dal suo arrivo coach Draganov sulla panchina della Golem, farà girare il più possibile il roster a sua disposizione responsabilizzando match dopo match tutte le atlete. Da tenere sotto osservazione la crescita di Paola Ampudia, la nazionale colombiana approdata a Palmi da qualche settimana e scesa in campo per qualche scorso di incontro domenica scorsa contro Rovigo.

L’arbitro della sfida

A dirigere l’incontro tra la Kioto Caserta e la Golem Software Palmi sono stati designati gli Arbitri Nicola Traversa e Marco Riccardo Zingaro, con Giacomo Tartaglione Segnapunti referto elettronico.