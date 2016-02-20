La Golem Software Palmi pronta a giocare con il coltello tra i denti

«La sfida di domenica è troppo importante per noi, la giocheremo senza timore e con il coltello tra i denti». Ludovica Guidi, centrale della Golem Software Palmi, suona la carica in vista della sfida di domenica 21 febbraio alle 18 presso la palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi, che vedrà impegnate le padroni di casa della Golem contro il fanalino di coda del campionato di serie A2, Omia Cisterne.

Una partita per il riscatto dopo il passo falso di domenica scorsa contro la Kioto Caserta che ancora brucia: «Resta un po’ di rimpianto per quel terzo set che ci ha visto davanti sul 25/26. Fossimo riuscite a chiudere staremmo qui a parlare di un altro finale. Se avessimo vinto il terzo sono sicura che il quarto set avrebbe detto altro. Brave loro a farsi trascinare anche dal clima caldo del Palazzetto e portare a casa la vittoria». Archiviata la partita di Caserta, la squadra guidata da coach Giorgio Draganov è concentrata sulla sfida di domenica per la quale ha lavorato sodo nel corso di tutta la settimana. «Non dobbiamo assolutamente sottovalutare questa sfida che ci vede contrapposte all’Omia Cisterne. Hanno rinforzato la squadra e hanno tanta voglia di fare bene per lasciare la posizione in fondo alla classifica. Non sarà per niente facile per questo dobbiamo restare concentrate dall’inizio alla fine. La vittoria è troppo importante per noi».

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La classifica e il derby con il Soverato

La Golem Software Palmi conta in classifica 20 punti, dodici in più di Cisterne ferma a quota 8. Una sfida importante per aumentare il divario tra le due compagini e per preparare al meglio la sfida che mercoledì prossimo, sempre in casa, celebrerà alla palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi lo storico derby calabrese contro il Soverato: «Non sarà facile ma dovremmo essere brave ad accendere il derby, trascinare il pubblico e giocarci al meglio le nostre opportunità. Stiamo lavorando per fare bene. Vedremo cosa dirà il campo. Sarà ancora più importante fare bene domenica contro il Latina per arrivare con il morale alto alla sfida con il Soverato. Siamo consapevoli che è importante pensare ad una partita per volta». Golem Software Palmi – Omia Cisterna sarà arbitrata dal duo Guarneri e Stancati.