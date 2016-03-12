Tutto pronto per la super sfida tra la Golem Palmi e la myCicero Pesaro

Tutto pronto per la super sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di serie A2 che vedrà di fronte la Golem Software Palmi e la myCicero Pesaro. Due squadre che arrivano nel migliore dei modi al match in programma alle ore 18 di domenica 13 marzo, con la calabresi forti del pesantissimo successo in quel di Forlì di domenica scorsa contro la capolista del torneo e Pesaro che arriva a Palmi con una serie lunghissima di vittorie, ben sette.

«La squadra è tranquilla ha lavorato bene ed è pronta per questa sfida contro una squadra lanciata come Pesaro». Coach Giorgio Draganov presenta così il match che nella serata di domani vedrà impegnata la Golem Software Palmi contro la MyCicero Pesaro. «La vittoria contro Forlì ha dato tanto morale alle ragazze che hanno trascorso la settimana con ancora maggiore voglia di fare bene e con il giusto entusiasmo in vista di una partita molto difficile. Conosciamo la forza delle nostre avversarie ma giochiamo davanti al nostro pubblico e vogliamo fare bene» ha concluso coach Draganov che si aspetta tanto dalla partita di domenica.

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Pesaro arriva con sette vittorie consecutive

Non sarà facile per le “golemine” che dovranno vedersela forse con la squadra più in forma del campionato: Pesaro può vantare un ruolino formidabile fatto di ben 7 vittorie consecutive. Una marcia impressionante che ha portato la squadra di coach Matteo Bertini al quarto posto in classifica, una motivazione in più per continuare a scalare posizioni su posizioni.

Per caricare maggiormente la squadra è arrivato anche l’appello del presidente Massimo Salvago che ha invitato i tifosi a riempire le gradinate della palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi per trascinare le ragazze verso una vittoria che sarebbe di fondamentale importanza nella corsa per la conquista della salvezza.

Ampudia, ex della sfida, e l’assenza di Quiligotti

La Golem potrà contare sull’apporto di Paola Ampudia, ex di questa sfida avendo militato nella Scavolini Pesaro diversi anni fa, che ha fatto vedere diverse ottime giocate nello scorso turno di campionato, mentre dovrà fare a meno del libero Geraldina Quiligotti infortunatasi domenica scorsa a Forlì.

Il match di domenica in programma alle ore 18 sarà diretto dagli arbitri Giuseppe Maria Di Blasi e Giorgia Spinnicchia.