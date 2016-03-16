A Scilla ‘La Penisola del tesoro’, per riscoprire il nostro patrimonio

Domenica 20 marzo 2016 a Scilla avrà luogo una tappa della Penisola del Tesoro, organizzata congiuntamente dal Touring Club Italiano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Scilla.

Che cos’è la Penisola del Tesoro

La Penisola del Tesoro dal 1999 è una iniziativa del Touring Club Italiano finalizzata alla promozione della conoscenza e alla valorizzazione di musei, monumenti e luoghi d’arte italiani di rilievo e meno frequentati, perché solitamente esclusi dai più consueti itinerari turistici oppure normalmente non visitabili.

Essa consiste in un calendario di destinazioni (in grandi città, ma anche piccoli centri) nelle quali – sempre la domenica – il Touring propone ai propri soci visite guidate gratuite e su prenotazione a musei, ai propri soci visite guidate gratuite e su prenotazione a musei, residenze storiche, siti archeologici, ma anche percorsi urbani volti a svelare aspetti di particolare valore e significato.

La Penisola del Tesoro ci conduce nei luoghi dell’immenso Tesoro Italia che appartengono al “patrimonio negato”, nella certezza che la conoscenza è il primo passo per un cammino di valorizzazione e che la consapevolezza, prima ancora della denuncia, è la base per ogni riflessione sul nostro patrimonio

Gli obiettivi dell’iniziativa

Con la Penisola del Tesoro si vuole:

diffondere fra i soci e i cittadini attenzione alla cultura, all’ambiente e al territorio, attraverso autentiche occasioni di crescita personale e civile.

consolidare i contenuti “valoriali” dell’Associazione, unitamente ai noti servizi e convenzioni.

rafforzare da una parte il senso di appartenenza al Touring per chi è già socio; dall’altra, aprirsi al pubblico locale per promuovere i valori dell’Associazione

cercare e coltivare un proficuo dialogo con amministrazioni locali, associazioni di categoria, associazioni e organismi locali che condividono la visione e la missione del TCI.

Di seguito la locandina ed il programma dell’evento: per la partecipazione occorre la prenotazione chiamando al 840.888.802.