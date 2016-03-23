‘Premio del Museo’, al Teatro Bagaglino premiati illustri calabresi e reggini

Alla XX edizione del Premio del Museo, nel Teatro Salone Margherita di Roma, molti riconoscimenti sono andati a calabresi e reggini

Lunedì 21 Marzo 2016 a Roma presso il consueto scenario del Teatro Salone Margherita si è svolta la cerimonia di premiazione della XX Edizione Biennale del “Premio del Museo”.

Il Premio del Museo e le sue sezioni

Il Premio, che ha lo scopo di favorire la conoscenza e la valorizzazione della pasta italiana, si articola in quattro sezioni: Pubblica Istruzione – Giornalismo – Università – Comunicazione di Mercato. Tema del bando che ha ispirato i lavori degli studenti “La pasta come bene culturale”.

Anche in questa edizione corposa è stata la presenza di premiati calabresi e reggini in particolare: a partire dal Premio Speciale del Museo, conferito ai cardiologi Filippo Tassone ed Enrico Adornato ed al già direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Dott. Enzo Sidari. Premio Speciale anche al Maestro Marco Tutino, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale.

I riconoscimenti a studenti ed editoria

Per la Sezione Pubblica Istruzione premiate anche le studentesse Alessia Chirico, Irene Neri e la prof.ssa Leda Lanucara del Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria insieme con la scuola Primaria “Laura D’Errico” di Catanzaro.

Nella Sezione Editoria riconoscimenti sono andati anche al “Il minimario del bravo manager” di Ercole Pietro Pellicanò; “Chicchi, mulini e farine” pubblicato dall’Università della Terza Età di Reggio Calabria ed ancora Giampiero Mele autore di “Calabria guerriera e ribelle”.

I premi alla carriera

Premi alla carriera assegnati al Dott. Saverio Salvatore Festa, Quality Manager della Mauro Demetrio SpA, al Prof. Nicola Uccella dell’Iresmo Foundation, ed al Dott. Antonino Gatto Presidente di Despar Italia.

Tra gli altri illustri premiati di questa edizione Enrico Vaime per il suo libro “Cin cin”, i cui interventi sono stati particolarmente apprezzati dal pubblico, ed il vice direttore di Rai TG1 Gennaro Sangiuliano .

La cerimonia , presieduta dal Prof. Giuseppe Caminiti , presidente della giuria del Premio, è stata condotta brillantemente dall’Avv. Giuseppe Giarmoleo, Presidente del Museo Nazionale delle Paste Alimentari.

A chiusura dell’evento ospiti e premiati hanno potuto gustare i tipici pizzoccheri della Valtellina preparati al momento da uno staff dell’Accademia del Pizzocchero di Sondrio in collaborazione con l’Ufficio Turistico di Teglio (SO).