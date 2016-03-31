Le 15 spiagge piú belle d’Italia del 2016, Scilla presente nella ‘Top Ten’

C’é anche Scilla tra le 15 spiagge piú belle e maggiormente consigliate per l’estate del 2016, oramai ai nastri di partenza dal punto di vista climatico. Unica rappresentante della Calabria, Scilla si piazza al decimo posto nella classifica vinta dalla Sardegna con la spiaggia di Cala Corsara. Fiore all’occhiello di Reggio Calabria e la sua provincia, Scilla da decenni é tra le mete preferite di reggini e turisti che nei mesi estivi affollano una spiaggia dal panorama inimitabile.

La descrizione di Scilla su Skyscanner

“Fate così: chiudete la valigia, spegnete il cellulare e portate con voi, in questo posto da favola, le persone che amate di più, perché la spiaggia di Scilla è una vera magia. Il paesaggio è di quelli da cartolina, il mare è pulito e il borgo, arroccato su uno sperone roccioso che digrada fino alla spiaggia, è tra i più belli d’Italia e affonda le sue origini nella notte dei tempi, quando la storia e il mito si confondevano: Scilla era un mostro marino della mitologia greca. Siete curiosi? Andate di persona a scoprire di più!

“, questa l’accattivante descrizione che viene fatta di Scilla sul sito Skyscanner (motore di ricerca voli, hotel e autonoleggi leader al mondo) portale che ha stilato la seguente classifica.

La classifica delle 15 spiagge più belle del 2016

Le 15 Spiagge più belle d’Italia / Classifica 2016