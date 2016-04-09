L’Avis comunale presenta le novità tecnologiche per i donatori

La sala “Gaetano Calipari” della sede comunale dell’Avis di Reggio Calabria, sita al numero 585 del Corso Garibaldi, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione di alcune novità, tra cui quelle riguardanti i donatori e le donatrici.

La prenotazione online con AgenDona

Sarà, infatti, disponibile già da lunedì il servizio di prenotazione on line direttamente sul sito www.avisrc.it, eseguibile nella sezione “AgenDona”, inserendo i propri dati anagrafici e scegliendo tra sette opzioni orarie a partire dalle ore 7:45 e fino alle ore 10:15,con intervalli di 25 minuti. L’Avis comunale di Reggio è la prima in Calabria a predisporre questo servizio per i donatori. “Per noi il donatore è prezioso e lo è anche il suo tempo. Per questo abbiamo ritenuto doveroso individuare la soluzione dell’appuntamento orario che abbattesse i tempi della procedura donazione ed evitasse ritardi. Adesso, grazie all’apporto dei nostri giovani, questa prenotazione è eseguibile on line sul nostro sito. I donatori potranno autonomamente prenotarsi con un semplice click e senza essere più contattati telefonicamente”, ha sottolineato il presidente Antonio Romeo. La prenotazione potrà essere eseguita anche sulla pagina Facebook Avis comunale Reggio Calabria.

“Una ventata di freschezza di cui ringraziamo i nostri giovani che tengono l’Avis al passo con le nuove tecnologie. La prenotazione on line è la novità più importante in questa direzione. Si tratta, per altro, di un metodo molto funzionale anche all’organizzazione interna del nostro lavoro. Pur avendo massima considerazione del tempo del donatore, riusciremo così anche a rispettare la nostra priorità quotidiana di raccogliere ogni giorno sacche di sangue da porre nella immediata disponibilità degli ospedali ‘Riuniti’ di Reggio”, ha evidenziato il consigliere regionale Mimmo Nisticò.

Il nuovo sito dell’Avis comunale

La prenotazione on line costituisce il valore aggiunto del nuovo sito dell’Avis comunale di Reggio Calabria, attivo già da oggi. Una nuova veste grafica, particolarmente interattiva con one page di facile consultazione da pc, telefonini e tablet. Un sito di ultima generazione per seguire tutte le attività dell’Avis comunale reggina.

Tra le altre iniziative di promozione anche la distribuzione gratuita del magazine “Avis. Insieme per cambiare”, curato dalla stessa sezione “Evelina Plutino Giuffrè” e prodotto da Iamu.it. ”Per noi è un grande onore sposare questo progetto di solidarietà e mettere su carta lo straordinario contributo di persone volenterose e valori preziosi che l’Avis offre al territorio. Il magazine costituisce, infatti, una raccolta di storie e testimonianze legate alla scelta di donare”, ha dichiarato Sergio Conti, direttore responsabile di Iamu.it.

Altre iniziative per la cittadinanza

Altre iniziative rivolte alla cittadinanza e promosse dai giovani dell’Avis comunale di Reggio Calabria, coordinati da Marco Nisticò e Lucia Romeo, saranno presentate nel dettaglio molto presto.