Golem Software Palmi, tutti al PalaSurace per la grande festa

“Tutti al PalaSurace”. E’ pronta la grande festa a Palmi dove la Golem Software Palmi alle 18 di domenica 10 aprile si congederà dal suo pubblico festeggiando la meritata permanenza in serie A2. Dopo le fatiche e le gioie di mercoledì scorso quando con un netto 3 a 0 la squadra guidata da coach Giorgio Draganov ha messo in chiaro la sua voglia di serie A sbancando Aversa, per le ragazze della Golem è tempo di ricevere i meritati tributi dal pubblico di Palmi.

Una stagione chiusa con la salvezza

Un finale di campionato in crescendo (tre le vittorie consecutive per la Golem) ha permesso alla matricola terribile di questo campionato di guadagnare la permanenza in serie A2. La squadra ha saputo soffrire nei momenti difficili e tirare fuori le unghie quando c’era da graffiare e portare a casa punti pesanti per smuovere la classifica. Trascinata da una Ramona Aricò in stato di grazia per tutto il corso della stagione (che va a chiudersi con il suo personale record di punti in serie A) la Golem Palmi è riuscita a fare proprio con una giornata di anticipo il discorso salvezza andando a chiudere i conti proprio in casa dell’unica antagonista rimasta in gioco per gli eventuali play out. Ilaria Speranza (del capitano è stato l’ultimo storico punto che ha permesso alla Golem di conquistare la salvezza anticipata) e compagne però non hanno ammesso repliche alle avversarie conquistando una vittoria d’oro che vale un altro anno di permanenza in A2.

Leggi anche

Dopo alcuni giorni di meritato riposo la compagine del presidente Massimo Salvago è tornata ad allenarsi per preparare l’ultimo appuntamento della stagione e per salutare al meglio il pubblico di casa che non ha mai fatto mancare il suo apporto alle ragazze. Proprio al pubblico è rivolto il messaggio della società che ha lanciato un appello a gremire come non mai la Palestra provinciale “Mimmo Surace” in vista del saluto alla squadra. Tocca al “settimo uomo” in campo far sentire la sua voce.

L’ultima sfida contro la Fenera Chieri

A fare visita alla Golem c’è la Fenera Chieri di coach Max Gallo che grazie al successo prestigioso sul Saugella Team Monza registrato mercoledì sera al “PalaMaddalene”, ha tenuto aperte le porte dei Play Off. Sarà una partita, quindi, tutta da vivere con la Golem che scenderà in campo anche per tentare un ulteriore salto in classifica provando a scavalcare la Entu Olbia che precede le calabresi di una sola lunghezza.

Ad arbitrare la sfida tra Golem Software Palmi e Fenera Chieri sono stati designati gli arbitri Morbillo e Nicolazzo.