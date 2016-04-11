La Golem Software Palmi chiude in bellezza la stagione

La Super Golem Software Palmi chiude in bellezza la stagione regolare, regolando con un netto 3 a 0 la Fenera Chieri e firmando la quarta vittoria consecutiva che vale anche il nono posto in graduatoria.

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L’omaggio del PalaSurace alle ragazze della Golem

Davanti al pubblico del “PalaSurace”, più caldo che mai per tributare il giusto omaggio alle ragazze della Golem, Ilaria Speranza (il capitano premiato nel pre partita dalla società) e compagne non si sono risparmiate giocando alla grande anche l’ultima partita di questo splendido, primo campionato di serie A2.

Trascinate dalla solita Ramona Aricò, per lei premio per aver firmato oltre 2000 punti in serie A (di cui 500 in questa stagione che vale il record personale) e da una Francesca Moretti in stato di grazia (19 punti a referto), le ragazze della Golem Palmi hanno portato a casa un successo meritato grazie all’apporto di uno splendido gruppo che ha saputo tirare fuori il meglio di se in ogni momento della partita.

Regia, centrali e libero: le protagoniste della gara

Bene, come sempre, in regia Elisa Moncada che ha distribuito palloni in maniera egregia alle compagne di squadra. Al centro della rete arriva l’immancabile apporto di Iliyana Petkova (8 punti) e di Ludovica Guidi (3 punti) mentre va in doppia cifra Ilaria Speranza il capitano ne porta a referto 11 di punti e dispensa grinta da vendere ogni volta che è chiamata in causa. Ottima la prestazione del libero Alice Barbaglio autrice di diversi salvataggi spettacolari. Il merito è di tutto il gruppo che ha trasmesso voglia di fare bene e tranquillità: Simona La Rosa, Giovanna Tomaselli, Paola Ampudia, Elena Bortolot e Geraldina Quiligotti.

Il racconto dei tre set contro Chieri

Parte subito bene la Golem Palmi che allunga sino al 5/0 grazie al duo Aricò/Moretti. Chieri reagisce e prova a portarsi sotto grazie alla verve di Anna Mezzi che trascina le sue fino al 6/6. Poi è di nuovo la Golem a provare l’allungo che porta al time out tecnico sul risultato di 12/7. Un margine che le ragazze guidate da coach Giorgio Draganov riescono a gestire sino alla fine del parziale che si chiude 25/20 sull’attacco di Francesco Moretti. Più equilibrato l’avvio di secondo set con Chieri che prova a scappare via prima sul 5/7 e poi fino al time out tecnico quando chiude 8/12. La reazione delle ragazze di casa è veemente ed i punti di Guidi, Speranza, Aricò e Moretti conducono al 13/13. La Golem mette la freccia e guadagna il break decisivo che porta super Ramona Aricò a chiudere 25/20. Chieri non ci sta e nel corso del terzo set conduce i giochi sino al 18/20. Poi è reazione Golem con Petkova, Speranza e Aricò a mettere le cose in chiaro. L’ultimo decisivo pallone, accolto da un boato impressionante del pubblico di casa, è giocato alla grande da Ramona Aricò che mette a terra e da il via alla grande festa della Golem Software Palmi.

«Non posso chiedere niente di più – il commento di coach Draganov. Sono strafelice per il risultato che abbiamo raggiunto e per queste splendide ragazze che hanno dato veramente tutto. Chiudiamo in bellezza e questo ci ripaga di tutti gli sforzi che abbiamo fatto nel corso della stagione. Un Grazie di cuore a tutti, dalle ragazze, alla dirigenza, passando per lo staff tecnico e, naturalmente, lo sponsor».

Tabellino:

Golem Software Palmi – Fenera Chieri: 3 – 0 (25/20 25/20 25/22). Golem Software Palmi: Petkova 8, Aricò 20, Speranza 11, Moncada 1, Guidi 3, Moretti 19, Barbagallo (L). Non Entrate: La Rosa, Tomaselli, Ampudia, Bortolot. All. Draganov.

Fenera Chieri: Agostino (L), Mezzi 9, Soriani 2, Agostinello 4, Vivia 2, Serena 10, Curiazio, Manfredini 11, Salvi 5, Migliorin 3, Moretto, Vingaretti 1. Non Entrate: Torrese. All. Gallo. Arbitri: Morbillo e Nicolazzo. Note: – Durata: 28’, 22’, 28’. Totale: 1. 18.