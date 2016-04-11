Il jazz di Antonio Faraò a La Sosta

Ultimo artista della rassegna La Sosta Jazzmin: il pianista Antonio Faraò si esibisce in trio con Aldo Vigorito e Gino del Prete

Appuntamento da non perdere questa sera all’interno dello storico locale di Villa San Giovanni ‘La Sosta‘.

Arriva l’ultimo artista della rassegna targata La Sosta Jazzmin!

Antonio Faraò, autentica punta di diamante del panorama jazz internazionale, è un artista con uno stile inconfondibile: musicista completo e al contempo eclettico con una impressionante energia e tecnica pianistica.

Ha suonato e registrato con i più prestigiosi artisti (Joe Lovano, Didier Lockwood, Miroslav Vitous, Jack Dejohnette, Chris Potter, Benny Golson, Bireli Lagrène, Jeff “Tain” Watts…)

Antonio Faraò è da mettere senza dubbio fra i musicisti europei che hanno raggiunto uno standard espressivo al livello degli americani.

Romano, classe ’65, la carriera solistica di Antonio Faraò è ricca di successi sin dal principio. Inizia giovanissimo (a solo 17 anni) collaborando con artisti come Lee Konitz, Franco Ambrosetti, Steve Grossman. Si ricorda la vittoria, ottenuta nella categoria “Nuovi Talenti”, al referendum indetto dalla rivista “Musica Jazz” (1991) e la chiamata a numerosi festival internazionali nei quali ha potuto suonare a fianco dei maggiori maestri del jazz contemporaneo.

A suggellare un percorso musicale di per sé straordinario, nel 1998 arriva il più prestigioso dei riconoscimenti: il primo premio al “Concorso Internazionale Piano Jazz Martial Solal”, indetto dalla Città di Parigi ogni 10 anni. Un evento che ha lanciato Faraò ancora più intensamente nei circuiti europei della musica contemporanea.

Il 30 aprile 2015 Antonio Faraò ha partecipato a Parigi all’ International Jazz Day evento mondiale del jazz organizzato dall’Unesco e dalle Nazioni Unite assieme a Herbie Hancock, Wayne Shorter, Dee Dee Bridgewater, Marcus Miller, Al Jarreau…e molti altri.

Herbie Hancock dice di lui : “Antonio non è solo un ottimo pianista, è un grande”.