Il vino è il simbolo dell’economia agroalimentare calabrese

Molinaro: il vino è la punta di diamante e il simbolo dell’economia agroalimentare calabrese

Assegnato il premio 5 Star Wines all’azienda Senatore Vini

“La migliore risposta all’infelice e sciatta pubblicità della Calabria apparsa sulla rivista della compagnia aerea Ryanair è venuta dalla partecipazione invece attiva e coordinata della Regione Calabria alla 50esima edizione del Vinitaly in corso a Verona: è ancora l’agroalimentare che riscatta l’immagine della Calabria”. Questo il commento di Pietro Molinaro presidente di Coldiretti Calabria che manifesta apprezzamento per il Padiglione della Regione Calabria alla rassegna enologica internazionale e per gli eventi che ad esso sono collegati.

“Riuscire in questo – prosegue – è sicuramente un ottimo risultato e una attenzione ad un comparto, quello vitivinicolo, che rappresenta la punta di diamante e il simbolo dell’economia agroalimentare calabrese, con un impatto unico dal punto di vista economico, occupazionale e di immagine. Il vino è assurto a prodotto – simbolo del passaggio, ancora in corso non solo tra le vigne, ma in tutto il sistema produttivo, da un’economia basata sulla quantità ad un’economia che punta invece su qualità e valore, che sono aspetti sempre più convincenti scommettendo sulla sua identità, sui legami col territorio, sulle certificazioni d’origine, sulla istintività come vero antitodo all’omologazione”. Trasferire questa impostazione unita alla tenacia dei viticoltori anche agli altri comparti è la sfida che stiamo portando avanti.

Continuare a sostenere le imprese sui mercati internazionali per la valorizzazione del vino “made in Calabria” è un aspetto fondamentale e quindi Vinitaly è un investimento importante. L’obiettivo – continua – deve essere sempre la crescita e alla Calabria non occorre nessuna complicata strategia di marketing bensì semplicemente raccontare la nostra agricoltura, che punta a migliorare la sostenibilità ambientale e a valorizzare il territorio”. Intanto – riferisce Molinaro – come primo risultato portiamo a casa il premio 5 Star Wines al vino “Nerello” della cantina Senatore Vini assegnato al concorso internazionale Vinitaly ma – conclude siamo certi che non mancheranno altre sorprese e riconoscimenti”.