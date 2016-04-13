Nuova veste architettonica del Liceo da Vinci

Giorno 18 aprile 2016, alle ore 11 nei locali dell’Aula Magna del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di consegna dei lavori previsti per l’ampliamento della sede centrale del liceo.

Chi sarà presente alla conferenza stampa

Oltre il dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi,, saranno presenti il Presidente della Provincia dott. Giuseppe Raffa, l’Assessore alla Cultura ed alla legalità dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, il Dirigente Provinciale del settore Edilizia scolastica, arch. Giuseppe Mezzatesta ed il suo staff di tecnici, il Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Arena, il Coordinatore Sicurezza per l’esecuzione dei lavori, Arch. Antonino Cristiano, il personale dell’impresa aggiudicatrice Cooperativa Progresso e Lavoro (CPL), l’arch. Paolo Quartuccio consulente del liceo, genitori e studenti.

Leggi anche

Nella circostanza verrà presentato il progetto che, dentro i canoni della normativa sismica vigente, presenta una nuova veste architettonica del liceo, con la realizzazione di un edificio sicuro, moderno al passo con le nuove tecnologie, si evidenzierà l’importanza storica dell’opera, in quanto dalla data di fondazione del liceo, risalente al 1924, è la prima volta che si interviene con importanti lavori di riqualificazione e ampliamento della struttura Per tale opera, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico e dal Presidente Raffa, è stato ottenuto dall’Amministrazione Provinciale un finanziamento di due milioni e mezzo di euro.

Il progetto di ampliamento del liceo

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi locali scolastici, avrà un altezza di 4 piani relativamente alla quota zero di progetto posta nel cortile interno, ulteriori 2 piani fuori terra e un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, un piano terra in cui saranno situati laboratori, locali tecnici e un grande locale da adibire ad eventi di varia natura.