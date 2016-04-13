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Piano di percorribilità alternativo per i lavori di piazza Garibaldi

Incontro operativo tra il Comitato Corso Sud e la ditta dell'appalto: i lavori partiranno lunedì 18 aprile con i rilievi nella zona dell'edicola

13 Aprile 2016 - 17:28 | di Vincenzo Comi

Piazza Garibaldi a Reggio Calabria, l'area davanti alla Stazione Centrale che sarà riqualificata

I rappresentanti del  “Comitato Corso Sud” hanno avuto un incontro operativo con i responsabili della ditta che ha vinto l’appalto per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo nella centrale  Piazza Garibaldi di Reggio Calabria.

Durante la riunione è emerso che i lavori inizieranno lunedì 18 aprile con un primo step che interesserà un’area di 15 mt per 15 mt nella zona adiacente l’edicola.

La fase iniziale dell’intervento servirà per effettuare i rilievi con i relativi sondaggi per valutare la fattibilità dei previsti parcheggi sotterranei. Per evitare difficoltà e problematiche alla viabilità ed all’accesso alla strategica piazza cittadina, il Comitato, d’accordo con gli organismi interessati e la ditta, concerterà  un piano  di percorribilità di piazza Garibaldi, alternativo tale da non creare eccessivi disagi a una zona che di fatto, anche per la presenza della Stazione centrale, è tra le più trafficate della città.

Il “Comitato Corso Sud” ha preso atto della disponibilità della ditta a collaborare in modo proficuo per la buona riuscita dell’opera, che una volta ultimata contribuirà a risolvere sensibilmente l’annoso problema della sosta veicolare. “Fondamentale è la tempistica – sottolineano dal Comitato –  vorremmo evitare che si ripetesse la stessa storia della parte Sud del Corso Garibaldi, motivo per cui è nato il Comitato. Non siamo disposti a sopportare da soli gli eventuali disagi che un’opera come questa può creare”.

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