Arrivano i ‘Gourmet Days’. Per due settimane ristoranti esclusivi con sconti del 40%

Ristoranti esclusivi…a prezzi accessibili. E’ questa l’idea alla base di ‘Gourmet Days’, due settimane (dal 5 al 22 maggio) durante le quali sarà possibile prenotare un pasto presso alcuni ristoranti di alto livello al prezzo di 25 euro bevande escluse. Si tratta di locali che hanno costi mediamente superiori del 40-50%.

Nel corso delle due settimane, attraverso il sito Thefork.it, sarà possibile trovare i locali aderenti all’iniziativa e prenotare due tipi di promozione. La prima è legata appunto ai Gourmet Days, con il prezzo speciale di 25 per alcuni ristoranti di alto livello.

La seconda iniziativa riguarda invece i ristoranti fine dinning, ovvero una selezione di eccellenze gastronomiche che studieranno menù ad hoc per l’iniziativa e a cui si potrà accedere con un prezzo che TheFork definisce “democratico”.

Agevolare la scoperta di nuovi ristoranti per andare incontro alle esigenze di un consumatore sempre più attento e democratizzare l’alta ristorazione sono alla base della filosofia di TheFork, fin dal suo lancio.