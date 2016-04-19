Il regista di Avatar annuncia: ‘Pronti a girare i sequel, saranno ben 4!’. Il primo nel 2018

Per i fan di Avatar é pronta una “indigestione di sequel”. Dopo anni di voci, rumors e ipotesi, il regista James Cameron ha annunciato quale sará il futuro di Avatar. Non ci sará un sequel o una nuova trilogia, bensí saranno addirittura quattro i film in produzione.

“Non li girerò di seguito, è una grossa produzione unica. E’ un po’ come quando giri una miniserie. Gireremo tutti i copioni allo stesso tempo, in pratica lavoriamo su otto ore di storia. Sarà una bella sfida tenerli a mente tutti, si tratta forse della cosa più impegnativa che abbia mai fatto, sono sicuro che sarà una sfida anche per gli attori. Insomma, è una saga, è come se girassimo i tre Padrino tutti insieme” ha dichiarato il regista di Titanic alla rivista “Famous Monsters of Filmland”.

Uscito nel 2009 e costato 240 milioni di dollari, il primo episodio di Avatar ha incassato circa 2,8 miliardi diventando il film con maggiori incassi nella storia del cinema. Sam Worthington, Stephen Lang, Zoë Saldaña, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi e Michelle Rodriguez gli attori che hanno dato vita al pianeta “Pandora” in un film che ha rivoluzionato alcune tecnologie cinematografiche. Salvo sorprese (Cameron non é nuovo ad annunci riguardo uscite di film poi posticipati di mesi o anni) il secondo episodio di Avatar é previsto per dicembre 2018. Gli altri debutteranno nelle sale rispettivamente nel 2020, 2022 e 2023.