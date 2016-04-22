La Madrugada Tour 2016
Quinta data a Messina per la rock band calabrese del cantautore reggino Nigra, dopo il successo in Calabria e Sicilia e in attesa dell'LP
22 Aprile 2016 - 11:36 | di Vincenzo Comi
Il cantautore reggino Nigra e la Band, approdano a Messina per la quinta data de La Madrugada Tour 2016. Dopo il grande successo riscosso in Calabria e Sicilia nei giorni scorsi, la Rock Band calabrese si ripropone al pubblico Messinese, portando con se la voglia di condividere musica ed energia, contenuti nel nuovo lavoro del cantautore Luciano Amodeo.
Molte altre le novità in arrivo per il progetto Nigra, che in poche settimane ha mostrato al proprio pubblico, tutte le premesse necessarie per ser segnare un cammino determinato verso gli importanti obiettivi prefissati.
I primi due videoclip “La Madrugada” e “La Stanza di Seta”, sono stati pubblicati nelle scorse settimane dalla Top Records, suscitando un ottimo giudizio degli addetti ai lavori, certificato dall’immediato ingresso nella classifica Indie Like Music.
Intanto si avvicina la data di uscita del LP “La Stanza di Seta” suscitando curiosità tra il pubblico che, nei giorni scorsi, ha assistito alla performance degli artisti calabresi esibitisi in diverse realtà.
Prossime date su www.spazionigra.it
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