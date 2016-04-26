Domani il Barcamp ‘Nuove idee per nuove imprese mediterraree’

Barcamp alla sala convegni di Confindustria Reggio Calabria: la Call for Startups 2016 del TIM#WCAP Accelerator, i progetti di CalabriaInnova e sei startupper a confronto

Si svolgerà domani, mercoledì 27 aprile, inizio ore 14,45, presso la Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), il Barcamp “Nuove idee per nuove imprese mediterranee”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria e dalla Sezione

Terziario Innovativo e ICT di Unindustria Calabria.

Nel corso dell’evento verrà presentata la Call for Startups 2016 del TIM#WCAP Accelerator e saranno illustrati i progetti per il 2016-2017 di CalabriaInnova.

L’iniziativa focalizzerà, inoltre, l’attenzione sui risultati dello Sportello “ImprendiReggioCalabria” e darà l’opportunità a 6 “startupper” di presentare i propri progetti d’impresa che verranno giudicati da un team composto da esperti e partner dello Sportello.

Seguirà la tavola rotonda – Rete Innovazione Sud – e la premiazione del vincitore del Barcamp.