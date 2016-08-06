A Melito P.S. la notte bianca con Etoile Dance e Progetto Salsa

Questa sera l’Associazione Culturale Etoile Dance, con la direzione Artistica dei fratelli Pietro e Roberta Falcomatà, parteciperà alla Notte Bianca organizzata dal Comune di Melito P.S.

La scuola avrà postazione sul Corso Garibaldi di fronte al Cristal Coffee e Lounge Bar. Si esibiranno bambini e ragazzi dai 4 anni in su in discipline come danza moderna, hip hop e baby dance. Inoltre gran parte della serata sarà allietata dai ritmi caraibici di salsa, bachata, merengue e kizomba e da coinvolgenti momenti di animazione in collaborazione con Progetto Salsa di Reggio Calabria.

Lo spettacolo sarà offerto da Cristal Coffee e Lounge Bar Gelateria artigianale- Pasticceria- Rosticceria; Modaffari Antonino Elettrodomestici LCD-Led-Decoder Satellitare-Digitale Terrestre; Tabacchi Ricevitoria F.lli Zampaglione; Carisma Accessori-Moda-Bellezza; Cormaci fotografi dal 1938.