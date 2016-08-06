City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

A Melito P.S. la notte bianca con Etoile Dance e Progetto Salsa

Danza moderna, hip hop e ritmi caraibici sul Corso Garibaldi di Melito Porto Salvo con Etoile Dance e Progetto Salsa alla Notte Bianca

06 Agosto 2016 - 13:16 | di Vincenzo Comi

Notte Bianca di Melito Porto Salvo con Etoile Dance e Progetto Salsa

Questa sera l’Associazione Culturale Etoile Dance, con la direzione Artistica dei fratelli Pietro e Roberta Falcomatà, parteciperà alla Notte Bianca organizzata dal Comune di Melito P.S.

La scuola avrà postazione sul Corso Garibaldi di fronte al  Cristal Coffee e Lounge Bar. Si esibiranno bambini e ragazzi dai 4 anni in su in discipline come danza moderna, hip hop e baby dance. Inoltre gran parte della serata sarà allietata dai ritmi caraibici di salsa, bachata, merengue e kizomba e da coinvolgenti momenti di animazione in collaborazione con Progetto Salsa di Reggio Calabria.

Lo spettacolo sarà offerto da Cristal Coffee e Lounge Bar Gelateria artigianale- Pasticceria- Rosticceria; Modaffari Antonino Elettrodomestici LCD-Led-Decoder Satellitare-Digitale Terrestre; Tabacchi Ricevitoria F.lli Zampaglione; Carisma Accessori-Moda-Bellezza; Cormaci fotografi dal 1938.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Melito Porto Salvo Spettacolo
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?