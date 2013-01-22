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Boiling: Souvenir Musicali Post-Capodanno

Non perderti le cartoline musicali di Boiling! Scarica gratuitamente tracce bass da Londra e techno da Berlino direttamente dalla loro pagina Facebook

22 Gennaio 2013 - 11:52 | di Redazione

Dj al lavoro durante una festa a Torino, foto d'archivio per l'articolo sui brani di Boiling

Dopo una vivace celebrazione di capodanno, i ragazzi di Boiling sono pronti a condividere un pezzo delle loro vacanze con tutti noi. Rientrati dai loro viaggi, ci offrono un regalo speciale: cartoline musicali direttamente da due delle capitali europee più influenti nel panorama musicale.

Un Regalo Musicale da Londra e Berlino

Boiling ha preparato dei souvenir molto particolari per i loro fan: tracce bass direttamente da Londra e pezzi techno freschi di Berlino, disponibili ora in free download. Questi regali rappresentano non solo i luoghi che hanno visitato ma anche i suoni e le vibrazioni che li hanno ispirati durante le vacanze.

Per accedere a questi regali musicali, visitate la loro pagina Facebook ufficiale e seguite il link per il download gratuito. È un’opportunità perfetta per aggiungere nuove tracce entusiasmanti alle vostre playlist e sentire l’energia delle metropoli europee attraverso la musica.

Per maggiori informazioni e per scaricare i brani, cliccate sul seguente link: Boiling su Facebook.

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