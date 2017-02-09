Nigra presenta il suo album

Lo scorso 3 febbraio è stato pubblicato l’album del cantautore Luciano Amodeo, in arte Nigra, “La Stanza di Seta”, da Top Records di Milano.

L’album La Stanza di Seta

L’album, firmato da Guido Palma, ha subito trovato riscontro nell’interesse degli addetti ai lavori e sarà presente nelle radio, con il primo singolo “Immobile”, dal prossimo 22 febbraio. In data 9 febbraio 2017, Nigra e la band saranno ospiti di Radio Touring 104, in occasione della trasmissione “Casa Lopresti” dalle ore 17 alle ore 19, per l’ascolto dell’album già distribuito in tutti gli stores.

Intanto la band calabrese, dopo il tour promozionale tenutosi lo scorso anno, in seguito all’uscita dell’EP “La Madrugada”, che ha portato la musica di Nigra in ben oltre 40 palcoscenici tra Italia e Spagna, si appresta ad affrontare il tour per la promozione dell’ultimo lavoro a partire dal 16 febbraio risalendo il Paese, sino all’estremo opposto dello stivale. L’abum, suddiviso in tre fasi, riguardanti, rispettivamente, la parte più introspettiva ed autobiografica dell’autore, lo sguardo sul mondo odierno ed in fine il viaggio lungo il sogno, ha ricevuto le importanti attenzioni dell’AFI nonché, del mondo discografico.

Un album, nato dalla ricerca del suono come elemento portante al servizio della canzone, sviluppatesi presso il The Cave studio di Catania grazie alla produzione artistica del maestro Daniele Grasso, produttore di molti dischi di grande calibro; suonato dalle chitarre di Pasquale Caracciolo, dalla batteria di Christian Gangeri ed il basso di Roberto Aricò.

Dopo la grande stagione concertistica dello scorso anno “le date del tour sono in continuo aggiornamento”, dichiara il leader della band, dando il primo appuntamento ufficiale sulle frequenze di radio Tourin104 (www.touring104.it, videotouring canale 655 del DT) il prossimo 9 febbraio dalle ore 17 alle ore 19.