‘Calabria d’autore’ presenta ‘L’alimentazione…’

Quest’anno a Calabria D’Autore l’intensa attività dell’associazione “Incontriamoci sempre” per il volontariato, sarà caratterizzata anche dal tema molto attuale della sana alimentazione. Giorno 17 e 21 Marzo e giorno 7 Aprile si svolgeranno tre serate in presenza di sette biologi nutrizionisti per capire insieme quale alimentazione si deve seguire per raggiungere e mantenere un ottimo stato di salute.

La prima serata con i biologi nutrizionisti

Nella prima serata, dopo i saluti del dott. Domenico Laurendi referente dell’Ordine Nazionale dei Biologi di Roma, interverrà il biologo nutrizionista Giuseppe Chindemi sul perché oggi siano ricorrenti malesseri come gonfiore addominale, lenta e difficile digestione, bruciore di stomaco; a seguire la biologa nutrizionista Domenica Iofrida ci illustrerà la “Dieta Mediterranea” modello alimentare riconosciuto dall’Unesco patrimonio dell’umanità e a seguire il biologo nutrizionista Antonino Pellegrino ci aiuterà a capire come orientarsi oggi nella giungla delle etichette alimentari. Questa prima serata si concluderà con un piacevolissimo e salutare buffet a base di prodotti biologici.

Si continuerà giorno 31 Marzo con una serata all’insegna della riscoperta dei grani antichi grazie alla biologa nutrizionista Rosanna Parente, si continuerà con la biologa nutrizionista Fabiana Venezia per capire i danni degli eccessi di zucchero che oggi assumiamo ed infine il biologo nutrizionista Vincenzo Marino illustrerà gli errori alimentari in cui un po’ tutti incappiamo nel nostro quotidiano.

Gli ospiti e la tavola rotonda conclusiva

Questa seconda serata sarà arricchita dalla presenza di Enzo Marascio inventore del muscolo di grano, un nuovo alimento vegetale tutto calabrese esportato in tutto il mondo. Questo fantastico viaggio sulla strada della sana alimentazione si concluderà giorno 7 Aprile con una tavola rotonda con tutti i biologi nutrizionisti presenti nelle serate passate e sempre magistralmente condotta dalla biologa nutrizionista Maria Celeste Paviglianiti; l’argomento verterà sulle diete di ieri e di oggi, dalla dieta iperproteica alla dieta del minestrone, dalla dieta a zona alla paleodieta, pro e contri di queste mode non sempre salutari.