La domenica sera guardando una partita di calcio e gustando una ottima pizza. Lo puoi fare solo all’Hostaria dei Campi che, settimanalmente, conferma il consueto appuntamento con i propri avventori. Si gioca Milan-Sassuolo con i rossoneri alla ricerca di un posto in Europa ed i neroverdi che intendono proseguire il momento positivo che li sta portando ad un’altra salvezza.

Appuntamento, quindi, da non perdere e da godersi all’Hostaria dei Campi con schermi visibili per tutto il locale.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766