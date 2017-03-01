City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il CIS Calabria omaggia Humphrey Bogart

Il ciclo Cinema e... del Centro Internazionale Scrittori della Calabria ricorda l'attore a sessant'anni dalla scomparsa con l'analisi di alcune sequenze di Casablanca

01 Marzo 2017 - 10:32 | di Vincenzo Comi

Humphrey Bogart, attore, omaggio del Centro Internazionale Scrittori della Calabria

Giovedì 2 marzo 2017, alle ore 18, nel Salone della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, per il ciclo di incontri “Cinema e …”, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, a sessant’anni dalla scomparsa, rende omaggio a Humphrey Bogart. Il prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, ricorderà uno dei più grande attori, scomparso all’età di 57 anni. Attraverso l’analisi di alcune sequenze di “Casablanca”, girato nel 1942 dal regista Michael Curtiz, interpretato da Humphrey Bogart e da Ingrid Bergman.

Un film che nessuno immaginava diventasse un cult quando uscì. Un perfetto mix di romanticismo, dramma, e suspense, uno dei migliori esempi dell’età dell’oro di Hollywood. “Casablanca”, nominato per otto premi Oscar e vincitore di tre – Miglior Film, Regista e Sceneggiatura – è ancora considerato uno dei film più famosi della storia del cinema.

Eugenio Ripepi, poeta e cantautore ospite degli Incontri con l'Autore di Anassilaos

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

CIS CalabriaReggio Calabria Cinema
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?