Il CIS Calabria omaggia Humphrey Bogart

Giovedì 2 marzo 2017, alle ore 18, nel Salone della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, per il ciclo di incontri “Cinema e …”, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, a sessant’anni dalla scomparsa, rende omaggio a Humphrey Bogart. Il prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, ricorderà uno dei più grande attori, scomparso all’età di 57 anni. Attraverso l’analisi di alcune sequenze di “Casablanca”, girato nel 1942 dal regista Michael Curtiz, interpretato da Humphrey Bogart e da Ingrid Bergman.

Un film che nessuno immaginava diventasse un cult quando uscì. Un perfetto mix di romanticismo, dramma, e suspense, uno dei migliori esempi dell’età dell’oro di Hollywood. “Casablanca”, nominato per otto premi Oscar e vincitore di tre – Miglior Film, Regista e Sceneggiatura – è ancora considerato uno dei film più famosi della storia del cinema.