89100 il nuovo EP di Kento, Mad Simon e Shiva

di Nicolino D’Ascoli. A quasi tre anni dalla pubblicazione di “Resistenza Sonora”, tre dei cinque componenti dei Kalafro si ritrovano nuovamente in studio di registrazione, più precisamente al Real Fat Studio di Maurizio Albanese.

Kento, Mad Simon e Shiva danno vita a “89100”, un EP di quattro tracce nel classico stile che ha da sempre contraddistinto il gruppo reggino, un mix di Rap e Reggae dai forti contenuti sociali.

Come anticipato dal titolo in copertina (il c.a.p. di Reggio Calabria), filo conduttore è il tema del Sud e non ci si poteva aspettare diversamente da tre amici che si ritrovano d’estate nella propria città d’origine.

Le produzioni sono affidate alle abili mani di Shiva, che regala anche qualche rima su “Colonna Sonora”, mentre le liriche sono tessute da Kento e Mad Simon. L’EP è dedicato a Ciccio Svelo, avvocato alla difesa dei migranti di Rosarno e compagno di sempre, amico e critico dei Kalafro, dalla grande cultura musicale, scomparso nel luglio del 2011.La musica arriva dove non arriva nient’altro.

Buon Ascolto.