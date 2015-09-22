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A Bologna, L’Arte del Merletto Emiliano Aemilia Ars

Inaugurazione al Centergross della mostra sull'arte del merletto emiliano, aperta gratuitamente fino al 15 dicembre

22 Settembre 2015 - 13:22 | di Federica Geria

Le quattro stagioni, quadro a merletto esposto a Expo 2015

di Daniela Bonanno Conti – A Bologna, presso il Centergross (polo economico d’eccellenza per il pronto moda), si svolgerà l’inaugurazione della mostra d’arte intitolata L’Arte del Merletto Emiliano Aemilia Ars”. La mostra è aperta gratuitamente al pubblico e durerà fino al 15 dicembre prossimo. Sarà possibile ammirare una variegata selezione di opere e di immagini d’epoca provenienti dalle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. La rassegna rientra tra le iniziative promosse dal Centergross a favore dell’Aemilia Ars, antica tecnica di lavorazione del merletto. Ricordiamo che ad Expo 2015, presso lo spazio Centergross è possibile ammirare il particolare quadro a merletto dal titolo “Le quattro stagioni” che sarà riportato a Bologna il 1 novembre per essere poi esibito in mostra. Il Presidente del Distretto Lucia Gazzotti ha espresso la sua soddisfazione per l’evento e ha dichiarato ai giornalisti: “Attraverso le opere della Collezione d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio e il talento di Francesca Bencivenni, siamo convinti che il pubblico dei visitatori della mostra sapranno riconoscere la creatività e la tecnica tipici del nostro territorio, simbolo più che mai di rinnovamento culturale e perfetto specchio della rinascita del nostro Paese”. 

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