A Brunella Gatto un importante riconoscimento dalla Commissione Cultura del Comune di Cosenza
La cantante cosentina che ha riportato l’attenzione sulla musica popolare calabrese riceve il riconoscimento nel Chiostro di San Domenico a Cosenza
08 Luglio 2015 - 16:20 | di Vincenzo Comi
di Silvio Rubens Vivone – Venerdì 10 luglio 2015, alle ore 17.30, a Cosenza, nel Chiostro di San Domenico, la cantante Brunella Gatto riceverà un importante riconoscimento dalla Commissione Cultura del Comune di Cosenza.
Il merito principale dell’artista Brunella Gatto, a parere di chi scrive, è quello di aver portato con i suoi concerti rinnovata attenzione verso la musica popolare e il folclore calabrese.
Nei suoi spettacoli la cantante cosentina ripropone “pezzi” tratti dal repertorio classico della nostra Regione: “Calabrisella mia” , “’ A palummella russa”, “’ A tarantula”, “Notti i gilusia” e altre notissime melodie.
Il riconoscimento assegnato alla Gatto premia così il suo impegno in favore della riscoperta del patrimonio culturale legato agli usi, ai costumi e alle tradizioni dell’antica terra di Calabria.
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