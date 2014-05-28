A Cosenza la mostra ‘L’unit? dei contrari’

Strutture ed emozioni, materia e luce: l'artista Mimmo Legato rilegge in chiave artistica il principio dell'unità dei contrari

Sabato 31 maggio 2014, alle ore 17.30, a Cosenza, Palazzo Arnone, sarà inaugurata L’unità dei contrari di Mimmo Legato.

La mostra rivisitando in chiave artistica quel principio dell’unità dei contrari, individua gli elementi diversi sia strutturali che emozionali, sia materici che luminosi, tendendo con i primi termini ad evidenziare la sostanza profonda delle cose e con i secondi ad analizzare gli stimoli dei moti interiori.

La mostra è curata da Rosanna Caputo, direttore della Galleria Nazionale di Cosenza e da Luigi Tallarico, storico e critico d’arte.

Interverranno alla cerimonia di inaugurazione, i curatori, l’artista, Casimiro Giannuzzi, presidente Rotary Club Rende e Gregorio Viglialoro, scrittore e critico d’arte. Modererà Valter Leone, giornalista.

La mostra L’unità dei contrari rimarrà aperta al pubblico fino al 12 giugno 2014 secondo i seguenti orari 10.00/18.00 (da martedì a domenica) ——————————————————————————————————MostraL’unità dei contrariCosenza – Palazzo ArnoneInaugurazioneSabato 31 maggio 2014 – ore 17.30Curatori: Rosanna Caputo e Luigi Tallarico