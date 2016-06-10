A Gallipoli la finale di Miss Mondo Italia con 6 calabresi

È arrivato finalmente il giorno della finale nazionale di Miss Mondo Italia.

Domani, al Teatro Italia di Gallipoli, 50 ragazze provenienti da tutto il Paese si sfideranno per il titolo che darà accesso alle competizioni internazionali di Miss World.

Le ragazze calabresi e siciliane in gara

Ci saranno anche le 6 ragazze calabresi e le 4 siciliane che nelle prefinali di maggio sono riuscite a guadagnarsi un posto tra 150 concorrenti.

Si tratta di Giada Tropea, già Miss Mondo Calabria, Arianna Gramuglia, Marika Simone, Tiziana Casile, Desireé De Luca e Alessia Tripodi, a cui si uniscono le 4 siciliane Valeria Cordaro, Miss Mondo Sicilia, Giorgia Brunello, Silvia Falco e Jessica Conti Nibali.

In questa settimana le giovani sono state sottoposte a prove e attività volte a saggiare il carattere, il talento e le capacità artistiche e sportive.

Le fasce Miss Model, Beach, Sport e Talent

Alcune ragazze sono state selezionate per le fasce di Miss Model, Miss Beach, Miss Sport e Miss Talent che saranno consegnate durante la serata di domani.

La vincitrice di una di queste fasce entrerà di diritto nelle prime 15 finaliste sul totale di 50 e avrà, quindi, maggiori chance di vincere il titolo nazionale.

Per Miss Sport sulle spiagge del Salento sono state scelte Arianna Gramuglia, Giada Tropea e Silvia Falco, mentre per Miss Talent in gara c’è Desiré Deluca che ha stupito la giuria con un brano al pianoforte eseguito al Teatro Schipa lo scorso 5 giugno.

C’è però già un riconoscimento, andato al miglior abito, che premia la Calabria con l’alta moda in nero e organza di Tiziana Casile, la cui mise è stata realizzata dalla sorella Daniela, stilista reggina.

Grande attesa, quindi, per gli esiti della finale nazionale, anche per la visibilità che un riconoscimento quale quello di Miss Mondo Italia regala al territorio, sin dalle selezioni regionali.

Soddisfatti anche Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, agenti monomandatari di Miss Mondo Calabria e Sicilia perché «piazzare 10 finaliste nel Salento è un risultato che premia il lavoro compiuto in un anno con serietà e rigore».

Conduzione e ospiti della serata

La kermess presieduta da Antonio Marzano, con la direzione artistica di Maria Rosaria De Simone, vedrà sul palco del Teatro Italia Paolo Ruffini alla conduzione, con ospiti d’eccezione del calibro di Antonella Ruggiero e Kaspar Capparoni.