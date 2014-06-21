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A Gioia Tauro la prima tappa di “Una giornata all’insegna del relax e del benessere”

Il 22 giugno al Poseidon Medical SPA consulenze gratuite dalle 10 alle 22, il premio Miss Donna Manager e i balli caraibici: da Gioia Tauro parte la seconda edizione

21 Giugno 2014 - 15:44 | di Redazione

Partirà domani la seconda edizione di “Una giornata all’insegna del relax e del benessere” presso il Poseidon Medical SPA, di Gioia Tauro.

L’idea di Mirella Amodeo, presidente di Federestetica, in collaborazione con Terziario Donna, Confacconciatori, Salute e Benessere, Federsport e tempo libero e BMedTV, ha come obiettivo il rilancio dell’economia attraverso il coinvolgimento di un settore – come sottolineato anche dal presidente della Confcommercio Giovanni Santoro – che sta diventando sempre più trainante per la nostra economia”. “L’estetica, l’acconciatura, tutto il settore del benessere, sta trovando in questo momento terreno fertile, un mondo che è diventato interessante per i giovani che si vogliono approcciare in modo differente al lavoro”.A partire dalle ore 10 e fino alle 22 gli esperti dei comparti di Federestetica,  Confacconciatori, Salute e Benessere, Federsport e tempo libero saranno a disposizione per consulenze gratuite, presso gli stand allestiti all’interno del Poseidon Medical SPA, di Gioia Tauro.

Durante l’evento, che sarà condotto dai giornalisti Eva Giumbo e Giuseppe Praticò, sarà assegnato il premio di Miss Donna Manager all’imprenditrice che si è particolarmente distinta nel settore del benessere.     La giornata sarà allietata dai balli caraibici dei gruppi di FederSport e Tempo Libero

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