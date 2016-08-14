A Lazzaro la sagra del pesce di mare

Cicatelli, totani e vongole, pescespada e seppia ripiena: il menù della seconda sagra sul lungomare Cicerone, con spettacolo musicale alle 22

Sulla costa jonica Calabrese , in prossimità del promontorio di Leucopetra ( odierno Capo dell’Armi ) al confine con lo Stretto di Messina , organizzato dalla locale Associazione ” Volontà” con il patrocino della Città di Motta San Giovanni e della Pro Loco di Motta San Giovanni avrà luogo Giovedì 18 AGOSTO 2016 sul Lungomare Cicerone di Lazzaro l’evento estivo, la seconda sagra del pesce di mare.

Questa “Festa del pesce” a fine estate vuol essere una manifestazione di affetto ed un ” Arrivederci” della popolazione residente ai numerosi turisti ed ai compaesani emigrati per motivi di lavoro , i quali ritornano ai luoghi natii ed ai cari affetti , portando con loro anche figli, nipoti e parenti che con entusiasmo preferiscono per le loro vacanze i luoghi di origine dei padri o degli avi, quasi a voler trarre forza dal proprio heritage .

Di seguito il Programma ed il Menù della serata

Ore 19:30 Apertura Stand Gastronomico.

Menù: Cicatelli , totani e vongole. Pescespada arrost. Seppia ripiena. Insalata di calamari. Vino. Biscotti al bergamotto.

Posti a sedere n. 500.

Ore 22:00 Spettacolo musicale.