A Palermo tutti si chiamano Thony ma senza h…. Citynow.it incontra la protagonista di “Tutti i santi giorni”

di Vincenzo Comi – Federica Victoria Caiozzo, classe 1982, padre italiano e madre polacca, inizia la sua carriera da musicista realizzando una demo sotto il nome d’arte THONY e un disco come cantante con la band Milanese Jobi4.

Segue un tour infinito in Italia suonando e cantando nei locali e un’esperienza all’estero, in Inghilterra.

L’accento è quello del profondo sud ma a sentirla cantare sembra anglosassone doc.

Thony infatti canta in inglese ma è di Palermo. Da oltre 10 anni vive a Roma, città in cui studia canto e musica alla Saint Louise College of Music, diplomandosi all’Istituto Europeo di Design come Sound Designer.

Federica Victoria Caiozzo scende e sale dal tram, sbaglia piazza, chiede informazioni. Cerchiamo di conoscerla al telefono, tra i rumori assordanti delle strade romane.

“In realtà da bambina volevo fare la veterinaria ma, non so perché, ho sempre avuto la certezza che avrei fatto la musicista. Perché ho scelto un nome inglese? Perché a Palermo tutti si chiamano Tony… Nel 2011 esce il disco solista “With the green in my mouth”. Mentre cerco un’etichetta per la distribuzione, vengo contattata dalla casa di produzione di Paolo Virzì, per la colonna sonora del film “Tutti i santi giorni”. Mai potevo pensare di diventare la protagonista femminile del suo film.

Il film esce in Francia, in Corea, in Argentina ed in Spagna.

Da autrice della colonna sonora del film di Virzì ‘Tutti i Santi giorni’ (con le musiche del disco Birds) ad attrice ed interprete protagonista. Da lì concerti sold-out e numerosi premi. Come se non bastasse arriva la nomination al premio come miglior attrice protagonista al David di Donatello e ai Nastri d’argento, mentre vince il Ciak d’oro. Il prossimo 26 febbraio la vedremo sul grande schermo nel nuovo film di Giorgia Farina, “Ho ucciso Napoleone”. Nel cast Micaela Ramazzotti, Libero Di Rienzo, Elena Sofia Ricci, Iaia Forte, Adriano Giannini, Milena Vucotic.

“Nelle mie canzoni non credo di raccontare storie che ho vissuto. Mi piace scrivere cercando di coglierne dopo il senso. Realizzare una colonna sonora è stata una delle cose che mi ha regalato più emozioni. Le persone non mi vedono come una che ha fatto solo un film ma anche tanta buona musica. E questo mi piace. Mi prendo la responsabilità di fare le cose in cui credo. Mi prendo questo rischio e vado avanti. Tra musica e cinema.”

Anche sul set del film di Gianfrancesco Lazotti “La notte è piccola per noi”, Thony sta terminando la registrazione del suo nuovo album, e in più ha composto la colonna sonora di alcuni film, tra cui “Più buio di mezzanotte” di Sebastiano Riso, tra l’altro presentato all’ultimo Festival di Cannes. Sua anche la canzone portante del film “Un Natale stupefacente” con Lillo e Greg.

Malgrado l’apprezzamento dei critici come attrice Thony non ha ancora deciso il suo futuro.

“In questo Paese devono costringerti per forza a fare delle scelte. La scelta implica di per sé un rifiuto e una rinuncia. Non so se funzionerò come attrice né se continuerò con il cinema. Intanto sto per terminare il secondo album…’

FOTO DI ALESSANDRO CANTARINI