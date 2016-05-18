A Reggio Calabria il megashow di Aldo Giovanni e Giacomo

“Fatti di Musica 2016”, la trentesima edizione della rassegna del live d’autore che ogni anno si svolge in Calabria, ideata e diretta da Ruggero Pegna, presenta domani sera alle ore 21.00, nella sezione “Eventi Speciali”, il megashow di Aldo Giovanni e Giacomo al Palacalafiore di località Pentimele di Reggio, per l’unica tappa in Calabria del tour europeo che festeggia i loro venticinque anni di successi. Domani, sarà anche l’ultima tappa italiana dell’intero tour.

Sull’imponente palcoscenico, corredato da maxischermi e da una eccezionale scenografia che ripropone un gigantesco lunapark, ideata dal geniale Arturo Brachetti che è anche il regista dello show, il celebre trio comico sarà accompagnato da Silvana Fallisi e dall’Orchestra dei Good Fellas. Oltre due ore di risate, con i principali personaggi della loro storia artistica, televisiva e cinematografica, tra sorprese, improvvisazioni e il coinvolgimento degli spettatori.

Leggi anche

Il numeroso pubblico che arriverà da tutta la regione, potrà rivedere dal vivo gli sketch più amati e mai più portati in scena a teatro dopo le tournée originarie. “La montagna”, “I gemelli (da I Corti, 1995), Scuola di Polizia, Pdor, Scuola di siciliano, Ajeje Brazorf e tanti altri.

Una vera e imperdibile grande festa, uno spettacolo unico per il quale i biglietti sono ancora in vendita in tutti i punti Ticketone e dalle ore 17.30, fino all’inizio dello show, anche presso la biglietteria del palasport. Per tutte le informazioni sono disponibili il numero telefonico 0968441888 e il sito web www.ruggeropegna.it

INFO ALDO GIOVANNI E GIACOMO A REGGIO CALABRIA

Prezzi dei biglietti, compreso prevendita (tutti posti numerati):

€ 60 platea; € 54 tribuna bassa, € 45 tribuna centrale alta, € 39 curva, € 33 tribuna laterale alta.

Prevendite TICKETONE, online su www.ticketone.it.‪ – Biglietteria del palasport dalle ore 17.30, oppure:

‎ REGGIO CALABRIA : B’art c.so Garibaldi a fianco Teatro Cilea, tel. 0965332908, New Taxi c.so Garibaldi n. 330, tel. 0965332383; Media World, Via Nazionale-S.S. Ionica snc – Tel.0965738211, Poste Reggio Calabria Centro, Via Miraglia 14 – Tel.0965315379;

: B’art c.so Garibaldi a fianco Teatro Cilea, tel. 0965332908, New Taxi c.so Garibaldi n. 330, tel. 0965332383; Media World, Via Nazionale-S.S. Ionica snc – Tel.0965738211, Poste Reggio Calabria Centro, Via Miraglia 14 – Tel.0965315379; ‪‎ CASTROVILLARI : Dany Music, Via Mazzini 57/A – Tel.098127084;

: Dany Music, Via Mazzini 57/A – Tel.098127084; CATANZARO : Ricevitoria Rotundo, Via della Stazione 28/30 – Tel.0961752097;Media World, Viale Emilia – Tel.0961719511, Poste Shop Catanzaro Centro, Piazza L. Rossi 1 – Tel.0961503296;

: Ricevitoria Rotundo, Via della Stazione 28/30 – Tel.0961752097;Media World, Viale Emilia – Tel.0961719511, Poste Shop Catanzaro Centro, Piazza L. Rossi 1 – Tel.0961503296; COSENZA : Inprimafila, Via Alimena 4/B – Tel. 0984795699, Poste Shop Cosenza Veneto, Via Vittorio Veneto 59 – Tel.0984819313;

: Inprimafila, Via Alimena 4/B – Tel. 0984795699, Poste Shop Cosenza Veneto, Via Vittorio Veneto 59 – Tel.0984819313; ‪‎CROTONE : Bar Nettuno, via Miscello da Ripe 33, Tel. 0962668810;

: Bar Nettuno, via Miscello da Ripe 33, Tel. 0962668810; ‪‎DAVOLI MARINA : Check Sound, viale Cassiodoro 25, Tel. 0967572505;

: Check Sound, viale Cassiodoro 25, Tel. 0967572505; GIOIA TAURO : Travel Street, Via Sicilia 5 – Tel.096652802;

: Travel Street, Via Sicilia 5 – Tel.096652802; LAMEZIA TERME : Show Net Uffici Pegna, Corso G.Nicotera 237 – Tel. 0968441888;

: Show Net Uffici Pegna, Corso G.Nicotera 237 – Tel. 0968441888; LOCRI : Persephone Viaggi, via Garibaldi n. 30, Tel. 0964232172;

: Persephone Viaggi, via Garibaldi n. 30, Tel. 0964232172; MAIDA : Giochi e Scommesse, piano primo, Centro Commerciale Due Mari – Tel. 0968.750152;

: Giochi e Scommesse, piano primo, Centro Commerciale Due Mari – Tel. 0968.750152; RENDE : Media World Cosenza (c/o C.C. Metropolis), Via Kennedy snc – Tel. 0984848111;

: Media World Cosenza (c/o C.C. Metropolis), Via Kennedy snc – Tel. 0984848111; ‪‎SIDERNO : Diano Viaggi, via dei Salici n. 4, Tel. 0964381397;

: Diano Viaggi, via dei Salici n. 4, Tel. 0964381397; VIBO VALENTIA: Agenzia Cultura Viaggi di Massimiliano Pata, Via Calabria 15 – Tel. 3204522449