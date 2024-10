A Reggio Calabria la presentazione del progetto Massimo Mazzetto

Prende quota il “progetto Massimo azzetto” e con esso la campagna per la raccolta fondi per la costruzione del nuovo monumento dedicato a Massimo Mazzetto, il cestista della Viola scomparso nel giugno del 1986 in seguito ad un tragico incidente, la cui stele posizionata a Largo Botteghelle era andata completamente distrutta nelle scorse settimane a causa di un raid vandalico.

Domani lunedi 24 maggio alle ore 10.30 nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si terrà la presentazione dell’iniziativa promossa dal Comitato Massimo Mazzetto, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, alla quale hanno già aderito alcune importanti realtà sportive e sociali, a livello locale e nazionale.

Leggi anche

All’incontro con i giornalisti, moderato dal giornalista Giovanni Mafrici, saranno presenti il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, l’Assessora comunale allo Sport Giuggi Palmenta, l’Assessora alla Cultura Rosanna Scopelliti, i promotori del “Comitato Mazzetto”, Gaetano Gebbia, Michela Pagnin e Andrea Mazzetto, in rappresentanza della famiglia del giovane cestista scomparso.

In collegamento anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Padova, Città di nascita di Massimo Mazzetto, con il sindaco Sergio Giordani e l’Assessore allo Sport Diego Bonavina. Presenti in collegamento diversi testimonial del comitato, sportivi e giocatori compagni ed avversari di Massimo Mazzetto.

Gli operatori della stampa sono invitati a partecipare. L’intera conferenza stampa sarà anche trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.