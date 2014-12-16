A Rende la V Mostra “Passione Retrò” con auto e moto che hanno fatto la storia dell’Italia

Domenica 14 dicembre si è svolta la quinta mostra scambio di auto e moto d’epoca “Passione Retrò”, nella zona industriale di Rende di fianco la concessionaria Safra Mercedes Benz.

Alla fiera hanno preso parte più di cento stand di ricambistica provenienti da tutta l’Italia, da Bolzano fino a Trapani, dove sono stati esposti i pezzi più impensabili di auto o moto. Passione Retrò è una manifestazione a calendario Asi( Auto moto club storico italiano) da due anni, entrando di diritto nel circuito nazionale, diventando di conseguenza la fiera più importante del mezzogiorno d’Italia.

A “Passione retrò” sono andati in scena club, scuderie e appassionati del settore i quali hanno messo in mostra le loro splendide auto e moto, dando la possibilità a chi non conosce questo mondo, di poter curiosare da vicino quelle autovetture che hanno fatto la storia dell’Italia e non solo. La regina della manifestazione è stata una Ferrari 250 del 1962,di inestimabile valore. I bambini,i quali hanno accompagnato i loro genitori alla ricerca del pezzo mancante della propria auto, hanno osservato un maggiolino in perfette condizioni ricordandogli lo storico film realizzato nel 1968 e che ancora oggi è amato da grandi ma soprattuto dai più piccoli.

Questa edizione ha raggiunto un ottimo risultato registrando ingressi maggiori rispetto alla manifestazione dello scorso anno – spiega Francesco Covello organizzatore della quinta mostra scambio passione retro-. La fiera si è svolta tutto in un unico ambiente, prima parte della galleria è stata dedicata agli stand dove gli intenditori sono riusciti soddisfare le proprie esigenze ricambistiche, mentre, nella seconda, si sono sistemati gli espositori di moto e auto delle varie case produttrici: Alfa Romeo, Fiat, Porsche, Morini, Ducati e tante altre». In Calabria sono presenti molti club del settore, nati la maggior parte da un gruppo di amici con l’obiettivo di ritrovarsi la domenica mattina nella piazza del paese, per poi scoprire nuove bellezze della nostra terra al bordo della propria auto d’epoca.

Oggi questo mondo è in continuo fermento e la Calabria segue alla finestra l’evoluzione cercando di mantenere il passo delle manifestazioni che si tengono nel Nord Italia. “Passione Retrò” è diventato uno degli appuntamenti di rilievo nel calendario degli esperti del settore, e di questa la Calabria ne può essere fiera. Diamo l’appuntamento al prossimo anno per la sesta mostra scambio passione retro.’

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