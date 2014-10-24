A Roma l’incontro tra Adriana Musella, Presidente del Coordinamento Nazionale Antimafia “Riferimenti” e Lorenzo Guerini, Vicesegretario del PD

Il vicesegretario del Partito Democratico Lorenzo Guerini ha incontrato a Roma Adriana Musella a seguito della lettera da lei inviata alla segreteria del PD.La lettera della Presidente di “Riferimenti” accendeva i riflettori sulla trasparenza e la pulizia delle liste per le prossime elezioni regionali in Calabria.

Su questo tema si è svolta la discussione tra i due, discussione in cui Adriana Musella ha illustrato la non facile situazione calabrese, mettendo in evidenza che, proprio per la sua criticità, la stessa necessitava di un’ attenzione particolare e non ordinaria.

Lorenzo Guerini ha assicurato che lui stesso -attraverso la sede centrale- ha impartito direttive ai responsabili territoriali e che tutte le nomine sarebbero passate al vaglio del Codice Etico della Commissione Parlamentare Antimafia