A Roma l’incontro tra Adriana Musella, Presidente del Coordinamento Nazionale Antimafia “Riferimenti” e Lorenzo Guerini, Vicesegretario del PD
Dopo la lettera alla segreteria del Pd, il vicesegretario Lorenzo Guerini riceve la presidente di Riferimenti: al centro la pulizia delle liste per le regionali
24 Ottobre 2014 - 16:53 | di Redazione
Il vicesegretario del Partito Democratico Lorenzo Guerini ha incontrato a Roma Adriana Musella a seguito della lettera da lei inviata alla segreteria del PD.La lettera della Presidente di “Riferimenti” accendeva i riflettori sulla trasparenza e la pulizia delle liste per le prossime elezioni regionali in Calabria.
Su questo tema si è svolta la discussione tra i due, discussione in cui Adriana Musella ha illustrato la non facile situazione calabrese, mettendo in evidenza che, proprio per la sua criticità, la stessa necessitava di un’ attenzione particolare e non ordinaria.
Lorenzo Guerini ha assicurato che lui stesso -attraverso la sede centrale- ha impartito direttive ai responsabili territoriali e che tutte le nomine sarebbero passate al vaglio del Codice Etico della Commissione Parlamentare Antimafia
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