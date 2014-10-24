City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

A Roma l’incontro tra Adriana Musella, Presidente del Coordinamento Nazionale Antimafia “Riferimenti” e Lorenzo Guerini, Vicesegretario del PD

Dopo la lettera alla segreteria del Pd, il vicesegretario Lorenzo Guerini riceve la presidente di Riferimenti: al centro la pulizia delle liste per le regionali

24 Ottobre 2014 - 16:53 | di Redazione

Adriana Musella, presidente del Coordinamento Nazionale Antimafia Riferimenti, e Lorenzo Guerini a Roma

Il vicesegretario del Partito Democratico Lorenzo Guerini ha incontrato a Roma Adriana Musella a seguito della lettera da lei inviata alla segreteria del PD.La lettera della Presidente di “Riferimenti” accendeva i riflettori sulla trasparenza e la pulizia delle liste per le prossime elezioni regionali in Calabria.

Su questo tema si è svolta la discussione tra i due, discussione in cui Adriana Musella ha illustrato la non facile situazione calabrese, mettendo in evidenza che, proprio per la sua criticità, la stessa necessitava di un’ attenzione particolare e non ordinaria.

Lorenzo Guerini ha assicurato che lui stesso -attraverso la sede centrale- ha impartito direttive ai responsabili territoriali e che tutte le nomine sarebbero passate al vaglio del Codice Etico della Commissione Parlamentare Antimafia

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Elezioni RegionaliPartito DemocraticoRoma Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?