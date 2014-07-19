A Scilla la terza tappa di “Una Giornata all’insegna del Relax e Benessere”

Terza tappa a Scilla della giornata dedicata a estetica e benessere: stand con consulenze gratuite, balli in piazza e il riconoscimento Miss Donna Manager 2014

Tutto pronto per la terza tappa dell’evento “Una Giornata all’insegna del Relax e Benessere”. Dopo i successi di Gioia Tauro e Cinquefrondi, la squadra dell’Associazione “Estetica”, capitanata dalla presidente Mirella Amodeo, si sposta in quel di Cinquefrondi.

Domenica 20 luglio , a partire dalle ore 10 sul lungomare di Scilla, verranno allestiti degli stand, dove professionisti del settore dell’estetica e della bellezza, massaggiatori, truccatori, parrucchieri, medici specialisti, offriranno ai partecipanti consulenze gratuite.

Inoltre, dalle ore 16 alle ore 19 Balli in Piazza per tutti, grazie alla collaborazione dell’Accademia di danza Reina de la Salsa del maestro Nino D’Amico, che animerà la manifestazione che farà da contorno alla consegna del riconoscimento di Miss “Donna Manager 2014”, all’imprenditrice che si è maggiormente distinta nel proprio lavoro, che sarà presentato dalla giornalista Eva Giumbo.