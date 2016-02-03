A tu per tu col giovane rapper reggino Davide Malavenda in arte Royce

La 48esima puntata di CityNow andata in onda su RTV, programma che tende a promuovere i migliore eventi in città e valorizzare le realtà positive del territorio, ospita questa volta, in una puntata interamente dedicata alla musica, il giovane rapper reggino Davide Malavenda.

Davide, in arte Royce, ha da poco pubblicato il suo inedito singolo “My City” accompagnato da un video di forte impatto, che sta spopolando sul web raggiungendo in pochissimo tempo oltre 17.500 visualizzazioni su Youtube.

Oggi Davide si racconta ai microfoni di CityNow, per una esclusiva intervista.

La passione per la musica e gli esordi

Quando e come nasce la tua passione per la musica?

“Ciao a tutti sono Davide e ho 17 anni. Ho iniziato a fare musica all’età di 12 anni circa, iniziando a suonare la chitarra…ma dopo qualche anno la mia passione si è tramutata, ho cambiato proprio genere! Prima mi dedicavo a un genere pop, poi ho iniziato col rap. Mi sono dedicato alla musica perché non avevo la possibilità di praticare nessuno sport a livello agonistico in quanto avevo un aritmia cardiaca. Questa era la mia seconda opzione!”

Quindi ti sei avvicinato al mondo del rap, ti ha influenzato qualche artista in particolare?

“Si, ho iniziato ad ascoltare soprattutto musica rap americana e successivamente anche artisti della scena italiana, come ad esempio Salmo, Nitro, Machete, una crew rap sarda”.

I tuoi primi singoli a che età li hai composti?

“Ho iniziato a scrivere all’età di 15 anni ma per ora ho pubblicato solo il 10% di tutti i testi scritti. I testi nascono così per caso, non è che un giorno dico: oggi inizio a scrivere un pezzo! Vengono idee durante la giornata, durante le uscite con gli amici ad esempio”.

Il singolo My City dedicato a Reggio Calabria

Tra i tuoi brani pubblicati su YouTube, quello che ha avuto più effetto è “My city” brano recentissimo, crudo e forte, che è dedicato alla nostra città, Reggio Calabria. Come nasce e perché?

“L’intenzione era quella di descrivere gli aspetti negativi della città, gli aspetti che la maggior parte delle persone non vuole mettere alla luce, per un senso di patriottismo, quelle persone che vogliono far notare solo gli aspetti positivi alla gente che viene in vacanza o che sta fuori dalla Calabria. Tutti quei lati che si cercano di nascondere, ma che vengono a galla, che tutti fanno finta di non vedere. Ma questo comunque non vuol dire che io non sia un ragazzo che sappia cogliere gli aspetti positivi della nostra terra.”

Che impatto ha avuto il brano?

“Rispetto gli altri video è stato il più apprezzato da tutti punti di vista, dalla qualità del video, della musica e del testo. C’è sempre qualcuno che non apprezza il lavoro degli altri, che a volte non è basato sul nulla, ma la maggior parte dei commenti è stata positiva e di questo sono davvero contento!”

I progetti futuri: due mixtape in free download

Stai lavorando a qualcosa di nuovo? Quali sono i tuoi progetti futuri?

“Tra qualche mese usciranno due mixtape, per chi non lo sapesse sono degli album composti da 10-13 tracce circa, che verranno pubblicati in free download, quindi gratis. Il primo sarà esclusivamente mio, con poche collaborazioni, il secondo sarà invece in collaborazione con un mio amico, Skorpione, rapper abbastanza conosciuto in città e anche fuori!”.

Vi invitiamo ad ascoltare il bellissimo singolo “My City”, un brano basato su un sentimento di denuncia, di forte impatto che ha ottenuto un grande coinvolgimento del pubblico, grazie al quale Royce ha guadagnato il supporto della città. Lo staff di CityNow è orgoglioso di aver collaborato con Davide, nella realizzazione del videoclip ufficiale!

Visita la pagina Facebook di Royce: clicca qui.

GUARDA IL VIDEO: ROYCE – MY CITY (OFFICIAL VIDEO)