Il sindaco Giuseppe Falcomatà con l’amministrazione comunale di Reggio Calabria invita le famiglie, i giovani e le associazioni di tutta la città all’iniziativa natalizia “Luci ad Arghillà” che si terrà nel pomeriggio del prossimo venerdì, 22 dicembre, presso la Piazza Don Italo Calabrò di Modenelle.

Un’occasione di condivisione e incontro con i cittadini che prenderà avvio a partire dalle ore 15,30 con l’animazione per i bambini, e proseguirà all’insegna di giochi ed eventi per tutti, fino a sera.

Alle ore 17,30 il sindaco Giuseppe Falcomatà accenderà l’albero di Natale della bonificata piazza don Italo Calabrò. Dal luogo in cui, fino a pochi giorni fa tonnellate di rifiuti e rottami avevano invaso gli spazi civici, l’amministrazione Falcomatà è lieta di poter riaccendere la speranza per il quartiere e trasmettere un messaggio per l’intera città di Reggio Calabria.

Ad Arghillà sono attesi cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha infatti scelto di tenere proprio in piazza don Italo Calabrò di Arghillà, insieme ai rappresentati della Giunta Comunale, la tradizionale conferenza stampa di fine anno e lo scambio di auguri con i cittadini e la stampa.

Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria