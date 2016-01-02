Accessori sui capelli: ecco il must del 2016

Fasce, fermagli e cerchietti gioiello: il 2016 sarà l'anno degli accessori per capelli, dopo quanto visto nelle ultime sfilate

Il must have del 2016 saranno senza dubbi gli accessori sui capelli. Preziosità che arricchiranno le chiome per arricchire anche le pettinature più semplici.

Lo abbiamo visto nelle ultime sfilate; da accessori semplici e minimal a veri e propri gioiellini da portare sulla testa per arricchire e abbellire anche gli outfit più sobri per dare un tocco più sofisticato.

Ormai quindi, i gioielli si indossano anche sulla testa ed una semplice pettinatura, come una coda, uno chignon o una treccia possono diventare un piccolo capolavoro prezioso da mostrare con eleganza.

Sulle modelle di Chanel, vediamo fasce nere che servono a fermare un raccolto puntato sulla nuca con un bellissimo fermaglio con la doppia C del brand; mentre le fasce proposte da Fendi sono in pelle e in molteplici colori.

Foulard colorati ad incorniciare il viso e cuffie per la musica realizzate come un mix tra un paraorecchie di pelliccia e una corona preziosa, sono invece le proposte di Dolce&Gabbana, altri avvistamenti in passerella mostrano fermagli dorati, sistemati, asimmetricamente, ai lati della testa o cerchietti di rose rosse e fermagli floreali con foglioline e rose, come gioielli. Fermagli preziosi sono invece le proposte avvistate sulle modelle durante la sfilata di Prada.

Pronte quindi, ad impreziosire la testa?

Articolo di Manuela Di Vietri

Dal blog: www.muainthecity.blogspot.it