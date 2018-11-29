‘Addio cassonetti’, anche ad Arghillà nord verrà avviata la differenziata porta a porta
Dalla prossima settimana parte il servizio porta a porta anche nel quartiere: i cassonetti su strada saranno rimossi e dal 3 dicembre inizia la nuova fase di raccolta
29 Novembre 2018 - 10:31 | di Eva Curatola
DALLA PROSSIMA SETTIMANA verrà avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta anche nel quartiere di Arghillà Nord.
Dopo la prima fase di consegna dei contenitori, avvenuta grazie al prezioso aiuto e alla fattiva collaborazione dei volontari del Coordinamento di quartiere di Arghillà, si procederà durante questa settimana alla rimozione dei cassonetti presenti ancora su strada.
Si avvisano quindi i cittadini che da LUNEDÌ 3 DICEMBRE partirà questa nuova fase di raccolta, che consentirà di avere anche in questo quartiere della città un ambiente più pulito, salubre e decoroso.
Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!
Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie